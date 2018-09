Mẹ giết con gái một tuổi rồi tự tử

Chiều 17/10, xô cửa vào căn nhà không số ở huyện Nhà Bè, TP HCM, người dân phát hiện thi thể bé gái một tuổi nằm bên cạnh người mẹ treo cổ.

Căn nhà xảy ra án mạng thương tâm. Ảnh: An Nhơn

13h30, người dân xung quanh nghe tiếng kêu của người đàn ông bị tai biến trong căn nhà sát cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức. Mọi người xô cửa vô thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hoài An (25 tuổi) treo cổ tự tử, bên cạnh là thi thể con gái một tuổi Phạm Nguyễn Anh Thư đã tử vong.

Chị An nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhà Bè và đến chiều nay đã chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo thông tin ban đầu, chị An và chồng Phạm Nhật Tân (25 tuổi) có một con ở chung với bố mẹ ruột tại căn nhà trên. Bố chị An bị bệnh tai biến, không còn nhận thức được. Trong khi đó, người chồng làm phụ hồ nhưng do có xảy ra mâu thuẫn nên anh này bỏ đi khỏi nhà.

Người chồng khóc nức nở khi hay tin sự việc. Ảnh: An Nhơn

Trưa nay, khi đang ở nhà còn con nhỏ và người bố bệnh tật, chị Thư được cho là đã dùng chiếc gối đè chết con gái, sau đó dùng dao lam cắt tay trước khi treo cổ lên cửa sổ trong phòng.

An Nhơn