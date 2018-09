Mẹ đau đớn phát hiện con bị hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Linh tính mách bảo, chị Thủy ra nhà vệ sinh tìm con và chết lặng khi thấy gã thanh niên đang hiếp dâm cô con gái 8 tuổi của mình.

Đã 10 tháng trôi qua kể từ ngày sự việc xảy ra nhưng gia đình cháu Nguyễn Thị Ly (sinh năm 2006, quê Phụng Hiệp, Hậu Giang (con gái anh Nguyễn Văn Chiến và chị Nguyễn Thị Thủy), nạn nhân trong vụ hiếp dâm nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý, khiến gia đình bức xúc. Dù nghi phạm thừa nhận hành vi của mình nhưng vẫn chưa bị bắt mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo gia đình nạn nhân, vụ việc diễn ra vào khoảng 18h30 ngày 2/1 tại nhà vệ sinh chung của khu trọ thuộc đường số 9 ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Nghi phạm là một thanh niên sinh năm 1997, quê An Giang, ngụ cùng dãy trọ.

Nghèo khó, để lại đứa con gái lớn cho bà ngoại, vợ chồng chị Thủy bế bé Ly lên Sài Gòn lập nghiệp vào năm 2008. Anh Chiến đi phụ bốc vác cho xe tải, chị làm công nhân. Phòng trọ đối diện có thanh niên 17 tuổi quê An Giang thường qua lại.

Cha con nạn nhân đau đớn, hoang mang khi hung thủ vẫn chưa sa lưới.

Dãy trọ có 6 phòng, dùng chung nhà vệ sinh bên ngoài. Chị Thủy kể: “Hằng ngày phải đi làm nên vợ chồng tôi không để ý đến thái độ của hắn với bé Ly. Ngày 2/1 đi làm về, tôi lo nấu ăn, bé Ly đi đâu đó mà tới giờ cơm vẫn chưa về, tôi chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tự nhiên linh tính mách bảo điều gì đó, tôi mới chạy ra ngoài nhà vệ sinh xem có hay không”.

Tại đây, chị Thủy hoảng hồn khi phát hiện con mình đang bị hàng xóm hiếp dâm. Để mọi người không hay biết sự việc, nghi phạm đã cố tình mở nhạc thật to lấn áp đi âm thanh kêu cứu của nạn nhân. Bị phát hiện, nghi phạm buông bé Ly ra và bỏ chạy. Chị Thủy túm lại, nhưng kẻ có thân hình lực lưỡng thoát được. “Tôi la thất thanh lên để anh Chiến biết được mà ra ứng phó, nhưng vì tiếng nhạc quá to, không ai nghe được tiếng kêu cứu của hai mẹ con, hắn chạy thoát”, chị Thủy kể.

Người mẹ nhanh chóng đến công an xã trình báo sự việc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Đêm đó, công an đến khu trọ làm việc và động viên gia đình đưa nghi phạm đến cơ quan chức năng để làm việc khi phát hiện con mình về nhà. Cũng trong đêm, biết không thể trốn được, nghi phạm đến công an khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, công an xã chuyển hồ sơ lên công an huyện Củ Chi để giải quyết. Huyện lại chuyển hồ sơ cho PC45 vào ngày 28/5. Nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt giam, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí, trong lúc công an đang điều tra, nghi phạm bỏ đi đâu không ai hay biết.

Mẹ nạn nhân cho rằng khi làm việc với công an thành phố, nghi phạm khai nhận không chỉ thực hiện một lần mà trước đó đã có hành vi hiếp dâm đối với bé Ly. Ngày 3/1, chị Thủy đưa con đi giám định. Kết quả cho thấy màng trinh của bé Ly đã bị rách.

Giám định pháp y cho thấy cháu Ly bị xâm hại.

Ngày 3/1, biết bé Ly đi giám định pháp y về, gia đình nghi phạm mang sang 1,5 triệu và đề nghị: “Cháu nó đi khám bệnh hết bao nhiêu để tôi đưa cho. Anh chị làm giấy bãi nại cho con tôi khỏi ở tù”. Anh Chiến và chị Thủy cương quyết không đồng ý. Thấy vợ chồng anh Chiến cương quyết không nhận, gia đình nghi phạm buộc phải mang tiền về.

Nhưng không hiểu sao, bà chủ trọ lại đến làm khó dễ và buộc gia đình anh Chiến phải chuyển đi nơi khác chứ không được ở thêm nữa. “Bà ấy cho rằng con tôi liên quan đến chuyện pháp luật sẽ rắc rối cho phòng trọ nên đuổi chúng tôi đi. Nhưng chúng tôi là nạn nhân, tại sao với gia đình thủ phạm, bà ấy không nói một câu nặng nhẹ. Bị đuổi nên chúng tôi phải dọn đi gấp”, chị Thủy nói.

Chị Thủy không dám chuyển đi xa vì công việc hai vợ chồng đang thuận lợi. Họ chuyển đến ấp Tân Lập bên cạnh để ở. Nhưng vào một đêm khuya đang bốc hàng lên xe cho kịp chuyến đi xa vào buổi sáng, anh Chiến nghe sau lưng mình có tiếng xe máy rồ ga, một số thanh niên lạ mặt đến đe dọa: “Hai vợ chồng mày làm giấy bãi nại đi. Nhận tiền rồi về Hậu Giang mà sống chứ ở trên này là không yên thân đâu. Báo cho biết vậy thôi”.

Đe dọa xong, nhóm thanh niên bỏ đi, khiến anh Chiến một nỗi lo và niềm ấm ức. Anh chia sẻ: “Tôi cam đoan nhóm thanh niên này là người thân hoặc được gia đình nghi phạm thuê. Họ muốn dùng vũ lực buộc chúng tôi tha tội cho nghi phạm. Nhưng chúng tôi phải lấy lại công bằng cho con tôi chứ”.

Hay tin chồng bị đe dọa, hoảng quá chị Thủy lại phải chuyển phòng trọ thêm một lần nữa. Lần này để chắc ăn, chị chỉ dám thông báo cho công an thành phố biết để chuyển giấy tờ khi cần thiết. Hiện tại hai vợ chồng vẫn lo lắng không biết có bị tìm ra nhà trọ và bị đe dọa nữa hay không.

Về phần nạn nhân, từ sau biến cố, bé Ly có nhiều dấu hiệu rất nguy hiểm đến sức khỏe. Mỗi đêm ngủ bé Ly đều giật mình thảng thốt kêu cứu, trí nhớ bị kém đi và học hành sa sút. Nhiều dấu hiệu khác cho thấy bé Ly từ khi bị hiếp dâm đã có triệu chứng của bệnh thần kinh. Hiện tại, bé Ly đang học lớp 3 nhưng không dám rời ba mẹ nửa bước. Mỗi ngày vì bận công việc anh chị phải bỏ tiền thuê một người quen biết đưa bé đến trường chứ không dám cho đi một mình hoặc đi xe bus.

Anh Chiến chia sẻ: “Mình trong sáng, họ trong tối, nên phải đề phòng. Hai vợ chồng chúng tôi còn phải lo cái ăn, cái mặc nên đâu có thời gian ở bên cạnh cháu 24/24h được”.

Chị Thủy hàng ngày sống trong nỗi lo lắng, đớn đau.

Dù hung thủ đã nhận tội nhưng hắn vẫn chưa bị bắt. Mỗi lần anh chị liên hệ đến người thụ lý hồ sơ đều được trả lời: “Chị cứ đợi đi, chúng tôi đang làm. Có thông báo gì tôi sẽ gọi hoặc có công văn trực tiếp đến nhà”.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Đội điều tra Hình sự công an huyện Củ Chi cho biết: “Đây là vụ hiếp dâm trẻ em có tính chất nghiêm trọng nên chúng tôi buộc phải chuyển cho PC45 xử lý. Chúng tôi không đủ thẩm quyền để xử lý vụ này”.

Còn bà Lê Thị Kiều, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Thông Hội, nói: “Khi hay tin sự việc, chúng tôi cùng các ban ngành đoàn thể đến nhà thăm hỏi đồng thời động viên họ làm đơn tố giác. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy có sự tiến triển nào. Mong rằng cơ quan chức năng sớm lấy lại công bằng cho bé Ly và gia đình”.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi