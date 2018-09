Mẹ buộc con vào người rồi nhảy cầu tự tử

Chị Dung đi xe đạp điện lên thành cầu, dùng dây buộc đứa con trai 2 tuổi vào người rồi nhảy xuống sông Chu (Thanh Hóa) tự vẫn.

Vào khoảng 13h ngày 19/10, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể của hai mẹ con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở cầu Vạn Hà, bắc trên sông Chu, đoạn qua thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) lúc 9h30 sáng cùng ngày.

Chiếc xe đạp điện nạn nhân để lại trên cầu.

Theo đó, vào thời gian nêu trên, nhiều người tham gia giao thông trên QL45 đã nhìn thấy một người phụ nữ đi xe đạp điện đèo theo đứa con nhỏ, khi tới giữa cầu Vạn Hà thì người phụ nữ dừng xe, bế đứa con leo lên lan can cầu dùng dây buộc cháu bé vào người mình rồi ôm con nhảy thẳng xuống sông tự vẫn. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không có ai kịp đến ngăn cản.

Theo thông tin của những người có mặt tại hiện trường nhận diện, nạn nhân tên là Hoàng Thị Dung (sinh năm 1991, trú thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa), cháu bé chết oan uổng cùng mẹ sinh năm 2012.

Người dân hiếu kỳ đứng lại trên cầu, gây ra cảnh tắc nghẽn.

Vụ nhảy cầu đã gây nên cảnh tắc nghẽn trên tuyến đường này do có quá nhiều người hiếu kỳ dừng đỗ xe đứng xem. Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa đến phân làn, điều tiết thông tuyến.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai mẹ con cho gia đình đưa về an táng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Theo một nguồn tin từ gia đình nạn nhân xác nhận, chị Dung đang được hưởng chế độ 167 (dành cho những người khuyết tật bẩm sinh).

Theo Lao Động, Tiền Phong