Mẹ bỏng nặng khi cứu hai con trong đám cháy

Lao vào đẩy hai con nhỏ ra khỏi đám cháy do can xăng bén lửa, bà mẹ trẻ người Khơ mú bị bỏng độ 4 và đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 24/4, Khoa hồi sức ngoại tích cực- Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, đang tập trung cứu chữa cho chị Cụt Thị Đanh (22 tuổi, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), nạn nhân bị bỏng xăng.

"Bệnh nhân bị bỏng cấp độ 4, vết bỏng 80% cơ thể từ đầu đến chân, đang trong tình trạng hôn mê sâu, suy thận cấp, vô niệu. Tiên lượng đang nguy kịch", bác sĩ Trần Minh Long trưởng khoa đánh giá.

Một ngày trước, chị Đanh được chuyển từ bệnh viện huyện tới bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Vẻ mặt bất thần, ngóng vợ qua ô kính của phòng hồi sức, anh Cụt Văn Thượng (27 tuổi, chồng nạn nhân) nghẹn nước mắt cho biết, nhận được tin vợ bị bỏng khi đang làm việc trên rẫy.

"Mọi người kể rằng, do đùa nghịch, hai đứa con (2 và 5 tuổi) không may làm đổ can xăng (dùng để bán lẻ) ra nhà rồi gây cháy. Thấy lửa to, vợ tôi lao vào đẩy hai con ra. Hai đứa trẻ may mắn thoát ra ngoài, nhưng vợ tôi bị bỏng nặng và được họ hàng lao vào cứu, đưa đi bệnh viện", anh Thượng kể.

Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, chị Cụt Thị Đanh là người dân tộc Khơ-mú, thuộc hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa của huyện biên giới Kỳ Sơn. Do vết bỏng nặng, bệnh viện đã đề nghị gia đình chuyển chị Đanh ra Hà Nội tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, anh Thượng chưa đồng ý do hoàn cảnh khó khăn, lo không đủ tiền chi phí.

