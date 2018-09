Mẹ bé sơ sinh bị bắt cóc: 'Tôi đã sống lại'

'4 ngày qua tôi sống mà như chết khi không biết con ở đâu, có sao không? Giờ thì sống lại rồi", chị Tâm mếu máo ôm chặt con trai vừa được tìm thấy.

Trưa 13/1, dù sức khoẻ còn yếu sau nhiều ngày vật vã khổ sở vì con trai bị bắt cóc khi vừa chào đời, nhưng chị Nguyễn Thị Minh Tâm vẫn được bệnh viện đưa sang Công an quận 7, TP HCM, để nhận con. Vừa nhìn thấy hình hài bé bỏng của con, chị lao đến ôm, òa khóc. "Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa. Vợ chồng tôi quá vui mừng khi tìm lại được con trai ", chị Tâm nói trong nức nở.

Chị Tâm được Bệnh viện quận 7 chở tới Công an quận để nhận con về. Ảnh: Nguyễn Loan

Ôm chặt con vào lòng chị Tâm cho biết trong những ngày con bị bắt cóc chị gần như không ăn uống gì được, buổi tối tôi cũng không thể chợp mắt. "Vợ chồng tôi chỉ biết mỏi mòn chờ tin con. Từ lúc sinh, thằng bé chưa kịp được bú mẹ thì đã bị bắt, hai bầu vú không có con bú nên căng lên đau nhức. Nằm trong bệnh viện nhiều khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà tim tôi quặn thắt, thương nhớ con vô cùng", chị Tâm lại mếu máo và ôm chặt thằng bé vào lòng.

Chị cho biết từng "gãy gánh" và để lại đứa con gái đầu 10 tuổi cho gia đình chồng nuôi. Mãi gần đây, cảm phục trước anh công nhân hiền lành chịu khó ở gần nhà chị mới chịu đi thêm bước nữa. Dù chưa có điều kiện tổ chức cưới xin đàng hoàng nhưng chị và anh Hên sống rất hạnh phúc mặc dù anh kém chị tới hơn 10 tuổi. Sau khi dọn về ở sống chung trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, chị Tâm mở quán cơm bình dân còn anh Hên làm công nhân. Làm thuê, ở trọ cực khổ nhưng cả hai vợ chồng đã rất vui khi chuẩn bị đón con trai đầu lòng.

Chồng chị, anh Trương Văn Hên cho hay, 21h ngày 12/1, khi mọi người trong gia đình vẫn còn thẫn thờ ở Bệnh viện quận 7 để chờ tin thì nhận được thông báo công an đã tìm thấy một đối tượng tình nghi bắt cóc con anh. Các trinh sát đề nghị anh đi cùng để nhận dạng cháu bé. Anh cuống cuồng gửi vợ cho người thân chăm sóc để cùng công an đến huyện Bình Chánh, TP HCM.

24h, cảnh sát liên hệ với các ấp trong xã Bình Hưng, nơi kẻ tình nghi đang sống. Trong khi đó anh Hên cùng một nhóm trinh sát khác đứng chốt chặn ở một ngôi chùa, đoạn đường Nguyễn An Ninh nối dài, để đề phòng trường hợp nghi can ôm đứa trẻ tẩu thoát. Đến gần 1h ngày 13/1, anh Hên được đi chung với các chiến sĩ tới các ấp nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô gái mà anh từng tiếp xúc khi ở bệnh viện chăm sóc vợ lúc mới sinh.

Tuy nhiên, khi trời hửng sáng thì anh nghe nói kẻ bắt cóc đã gọi điện tự thú. "Đến nhà của cô ta, tôi được các anh căn dặn phải giữ bình tĩnh, tránh sự cố bất lợi cho con. Thú thiệt, lúc vào nhà Vũ Thị Bích Trâm, thấy con còn sống là tôi mừng lắm rồi. Vừa nhìn thấy mặt thằng bé là tôi biết ngay đấy là con mình. Nó rất giống mẹ, nhất là cái miệng", anh Hên kể.

Sau 4 ngày bị bắt cóc, các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của bé sơ sinh được cho biết rất tốt. Ảnh: Nguyễn Loan

Cả đêm qua, khi anh Hên theo chân tổ trinh sát đi tìm con thì ở bệnh viện chị Tâm cũng thức trắng để đợi tin từ chồng. Đến 10h hôm nay, cả Bệnh viện quận 7 xôn xao khi hay tin cảnh sát đã tìm ra được nhà của nghi phạm. Đang sốt ruột thì chuông điện thoại đổ. Bên kia, nghe chồng nói đã tìm thấy con và đang bế trên tay mà chị không dám tin là sự thật. "Tôi phải hỏi đi hỏi lại đến 4-5 lần. Tôi đã khóc rất nhiều, chỉ muốn nhanh chóng được gặp lại con trai", chị Tâm nói và cho biết các bác sĩ vì sợ chị ngã quỵ sau mấy ngày không ăn không ngủ nên đã đến hỗ trợ rất nhiều.

Ôm con trong tay, hai vợ chồng chị Tâm cho biết sẽ để con lại ở bệnh viện thêm một thời gian để các bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe, khi nào cả hai mẹ con ổn định mới về nhà.

Chia sẻ niềm vui với người mẹ vừa tìm thấy con bị bắt cóc, chị Cẩm Nhung - sản phụ ở cùng phòng của chị Tâm chia sẻ: "Tôi cũng sắp làm mẹ. Mấy ngày qua chứng kiến cảnh con chị Tâm bị bắt tôi cũng đau theo nỗi đau của chị ấy. Giờ thì chị ấy là người mẹ hạnh phúc nhất rồi. Chúng tôi ở đây cũng rất vui mừng khi chị ấy tìm lại được con".

Còn bà Lâm Thị Minh Thi (chị gái cùng mẹ khác cha với sản phụ Tâm) hớt hải chạy đi mua sữa cho cháu. Bà bảo, mấy ngày nay cả nhà như ngồi trên đống lửa khi cháu bé bị bắt. "Sáng nay hay tin đã tìm được cháu, anh em họ hàng gần xa ai nấy mừng dữ lắm. Đến những người hàng xóm cũng tìm tới tận bệnh viện để thăm hỏi cháu", bà Thi hồ hởi nói.

Rất đông bệnh nhân trong bệnh viện và những người khác tới phòng bệnh chị Tâm để thăm hỏi tình hình sức khỏe của hai mẹ con. Ảnh: Nguyễn Loan

Theo Công an quận 7, nghi can Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ Long An) thừa nhận toàn bộ hành vi bắt cóc con trai mới sinh của chị Tâm. Khai về động cơ gây án, cô gái này cho biết để "buộc người tình làm hôn thú". Trước đây, Trâm cũng có thai với người yêu nhưng chỉ giữ được 3 tháng thì bị sảy. Lo lắng bị bỏ rơi vì không có đứa con ràng buộc, Trâm nảy sinh ý định bắt cóc em bé để nói với người tình là con của hai người.

Thời gian gần đây, Trâm lân la đến nhiều bệnh viện phụ sản để dò la, khảo sát tìm cơ hội ra tay. Nhiều lần quanh quẩn ở Bệnh viện quận 7, Trâm nhận thấy an ninh khá lỏng lẻo khi có thể tự do ra vào nên quyết định chọn là nơi gây án.

Trong cuộc họp báo trao trả bé sơ sinh cho sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm, ông Trần Dư Đông - Giám đốc Bệnh viện quận 7 cho biết đã tiến hành kiểm điểm tổ bảo vệ và những người có liên quan trong ca trực đã sơ ý để vụ bắt cóc xảy ra. Ông Đông cũng cho biết hai mẹ con chị Tâm sẽ được bệnh viện giữ lại chăm sóc theo dõi, khi nào sức khỏe của cả hai mẹ con ổn định mới cho xuất viện. Bệnh viện này cũng sẽ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và hỗ trợ 2,5 triệu đồng để động viên gia đình.

