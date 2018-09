Máy bay ở Nội Bài liên tiếp bị rọi đèn vào buồng lái

Một công ty tổ chức sự kiện dùng đèn chiếu công suất lớn lên bầu trời, rọi vào buồng lái của nhiều máy bay.

Nhiều máy bay bị rọi đèn vào buồng lái khi đáp xuống sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa: Phương Sơn

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ và đề xuất hình thức xử lý với một công ty tổ chức sự kiện ở gần sân bay Nội Bài do dùng đèn chiếu sáng công suất cao chiếu lên trời gây ảnh hưởng đến các chuyến bay.

Cụ thể, từ 18h đến 20h45 ngày 17/10, đơn vị này đã phát hiện nguồn chiếu sáng cường độ cao, ánh sáng màu xanh chiếu vào buồng lái của một số chuyến bay đang trong quá trình hạ cánh, gây nguy hiểm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty tổ chức sự kiện quốc tế Xuân Hưng khi tổ chức hoạt động hỗ trợ thương mại tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh đã sử dụng đèn chiếu công suất lớn chiếu lên bầu trời.

Trước đó, vào năm 2016 và đầu 2017, liên tiếp nhiều máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài bị chiếu tia laser. Theo Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, việc chiếu tia laser vào tàu bay đang cất hoặc hạ cánh tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay, vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị cơ quan thẩm quyền bổ sung hành vi chiếu đèn laser tàu bay vào thông tư liên tịch hướng dẫn Bộ luật hình sự, xem đây là hành vi cản trở giao thông đường không.

Theo đó, người chiếu tia laser vào máy bay gây chết người hoặc tổn thương sức khỏe phi công có thể bị phạt tiền 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Sơn Dương