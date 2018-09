Máy bay AirAsia trượt quá đường băng ở Philippines

Một máy bay của AirAsia trượt quá đường băng khi hạ cánh ở Philippines, chiều nay. Hành khách đã phải dùng ván trượt khẩn cấp để thoát khỏi máy bay.

Hình ảnh được nhà báo từ Rappler Indonesia đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) cho biết các máy bay AirAsia chở 153 hành khách và 6 thành viên tổ bay trượt quá đường băng 23 của sân bay Kalibo lúc 17h43 (16h43 giờ Hà Nội)

"Mọi người trên máy bay AirAsia EZD 272 bay từ Manila đến Kalibo đều an toàn", Eric Apolonio, người phát ngôn của CAAP, cho biết.

Trước đó Jet Damazo Santos, một nhà báo từ Rappler Indonesia, viết trên tài khoản Twitter rằng “vừa hạ cánh tại Kalibo trên một máy bay AirAsia trượt quá đường băng” và "thời tiết xấu vì bão Seniang. Máy bay dừng rất đột ngột".

Santos cho biết hành khách phải sử dụng đường trượt khẩn cấp để rời khỏi máy bay.

"Động cơ được đóng ngay lập tức, chúng tôi được yêu cầu để lại túi xách và rời khỏi phi cơ ngay lập tức.Vụ việc có vẻ được xử lý tốt", cô viết.

Hoạt động của sân bay đã bị tạm ngưng để cho phép nhân viên sân bay di dời máy bay và giải tỏa đường băng, theo Percy Malonesio, quản lý khu vực tây Visayas của CAAP.

CAAP thông báo nguyên nhân của sự cố đang được điều tra. Quản lý sân bay Cynthia Asperas cho biết trong một cuộc phỏng vấn với DZMM rằng "gió mạnh" khiến máy bay bị trượt quá đường băng.

Cho đến 18h35 (17h35 giờ Hà Nội), hoạt động giải tỏa vẫn tiếp diễn khi máy bay vẫn nằm ở phía cuối đường băng, khiến các phi cơ khác không thể cất hạ cánh.

Do đó, CAAP cho biết tất cả chuyến bay buổi tối đều bị ảnh hưởng. Trong một bài đăng từ trang Twitter chính thức của Sở Giao thông Vận tải và Truyền thông Philippines, hai chuyến bay của hãng Tiger Airways đã bị hủy bỏ do đường băng đóng cửa. Trong khi đó, hai chuyến bay đến và đi từ Kalibo cũng bị hủy do thời tiết xấu.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm các mảnh vỡ và hơn 40 thi thể của những người trên máy bay QZ8501 của AirAsia Indonesia được tìm thấy vào chiều nay. QZ8501 biến mất khi trên đường từ Indonesia tới Singapore vào ngày 28/12. Cũng trong ngày hôm đó, một máy bay khác của AirAsia ở Malaysia đã phải quay đầu vì gặp trục trặc kỹ thuật.

Thời tiết xấu cũng được cho là yếu tố quan trọng tác động đến vụ rơi máy bay QZ8501. Ngay trước khi mất liên lạc, máy bay đã xin phép kiểm soát không lưu bay chệch khỏi đường bay dự kiến và tăng độ cao trong điều kiện thời tiết xấu, tại một khu vực thường có giông bão mạnh.

Máy bay AirAsia tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Twitter

