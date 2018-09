Mâu thuẫn gia đình, thai phụ 4 tháng nhảy cầu tự tử

Người vợ trẻ gọi chồng ra cầu giải quyết mâu thuẫn. Khi cãi nhau, người vợ nhảy cầu tự tử, chồng nhảy theo nhưng không cứu được.

Chiều 23/4, ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã vừa có một thai phụ trẻ nhảy sông tự tử ở khu vực cầu Trạm Bạc (thuộc địa phận huyện An Lão). Nạn nhân là chị Quảng Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1995, thôn Đông Xuân, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Cầu Trạm Bạc, nơi gia đình đang tổ chức vớt xác chị Hoa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng 23/4, chị Hoa đi lên cầu Trạm Bạc rồi gọi cho chồng là anh Phạm Văn Trung (sinh năm 1995). Anh Trung lên đến nơi, hai người lại tiếp tục cãi vã và rồi chị Hoa bất ngờ nhảy xuống sông. Anh Trung lao theo để cứu vợ nhưng do nước quá sâu, dòng chảy mạnh nên không cứu được. Anh Trung cũng suýt mất mạng, nhưng may mắn được một người dân chài gần đó cứu được.

Nơi chị Hoa cãi nhau với chồng rồi tự vẫn. Ảnh: Congly

Đến 13h30 cùng ngày, mọi người tìm thấy xác chị Hoa cách chân cầu Trạm Bạc không xa. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn vợ chồng. Theo nhiều nguồn tin, hiện chị Hoa đang mang bầu 4 tháng.

Theo Pháp Luật TP HCM, VOV