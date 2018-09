Mẫu Sơn rét âm 2 độ C, băng giá tràn ngập

10h sáng nay, nhiệt độ ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống còn âm 2 độ C, từ đỉnh núi cao 1.500 xuống dưới khoảng 200 m, băng phủ trắng xóa.

Tất cả cây cối ở đỉnh Mẫu Sơn phủ màu trắng xóa. Ảnh: Hồng Vân.

"Gió thổi vù vù, rét như cắt da cắt thịt" là cảm nhận của anh Tiến, nhân viên công ty du lịch đóng tại Mẫu Sơn. "Cây cối từ đỉnh núi xuống phía dưới khoảng 200 đã ngả màu trắng xóa. Lan can các ngôi nhà đã mọc băng. Trời mưa nhỏ và sương mù dày đặc, đứng cách xa 5-10 không nhìn thấy gì", anh Tiến mô tả tiếp.

Cơ quan khí tượng ghi nhận, từ 6h sáng, Mẫu Sơn nơi có độ cao 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ đã xuống 0 độ C. Đến 10h30, nền nhiệt tiếp tục giảm xuống còn -2 độ C và khả năng còn xuống tiếp do không khí lạnh tiếp tục tăng cường, trời lại mưa nhỏ.

Băng bám trên lan can các khu nhà ở Mẫu Sơn. Ảnh: Hồng Vân

Tại các khu vực khác, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm sâu. Như lúc 6h sáng Sa Pa (Lào Cai) rét 10h độ C, chỉ một tiếng sau đã giảm xuống còn 8 độ C và dự báo tiếp tục giảm. "Đêm nay, thấp nhất ở Sa Pa có thể xuống -2 độ C", ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, nói.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục tràn đến Trung Trung Bộ, thậm chí xâm lấn cả Nam Trung Bộ, trời lạnh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, rét hại. Các ngày 23-27/1, vùng núi xuất hiện băng giá và có thể cả tuyết rơi.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa rào, một số nơi có dông. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, tương đương với cấp gió bão.

VnExpress