Mất tiền tỷ sau cuộc gọi của cảnh sát dỏm

Bị cảnh sát dỏm gọi đến nhà hù dọa sẽ bị bắt vì liên quan đến hoạt động rửa tiền, hai người phụ nữ ở Sài Gòn đã chuyển hơn 3 tỷ đồng cho chúng.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an TP HCM) bắt giam Lục Minh Hải để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 7, bà Hồng (49 tuổi) nhà ở quận 4 nhận được cuộc điện thoại bàn, đầu bên kia người phụ nữ xưng là nhân viên tổng đài thông báo bà nợ cước từ văn phòng ở Hà Nội hơn 800.000 đồng. Bà phân bua và được yêu cầu đọc số chứng minh để nhân viên này kiểm tra.

Hải tại cơ quan điều tra.

Được một lúc, bà Hồng nhận được số điện thoại tự xưng của Công an TP Hà Nội gọi đến hỏi về số CMND. Trong điện thoại, "cảnh sát" này hù dọa, cho rằng bà có liên quan đến băng nhóm tội phạm và bảo bà cung cấp tài khoản tại ngân hàng ACB.

Người này thông báo tài khoản của bà Hồng có liên quan đến "bầu Kiên", cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB đã bị bắt. Khi người phụ nữ hoảng loạn, hắn moi tiếp được thông tin bà có 1,3 tỷ đồng. Gã này tiếp tục đe dọa, yêu cầu bà "chuyển hết tiền sang tài khoản an toàn để cảnh sát xác minh, nếu không sẽ bị tịch thu hết".

Xác minh qua tổng đài biết số điện thoại vừa gọi đến đúng là của Công an Hà Nội nên bà Hồng sợ hãi liền đi chuyển 800 triệu vào "tài khoản an toàn". Do sợ bị bắt ngay lập tức, bà đã giấu kín người nhà.

Tương tự, một người phụ nữ khác tại quận Tân Bình cũng bị "cảnh sát" gọi đến nhà đe dọa. Tin lời, bà này đã chuyển hơn 2 tỷ đồng vào hai tài khoản do chúng cung cấp. Sau khi biết bị lừa, những nạn nhân này đã đến công an trình báo và cơ quan điều tra đã bắt Hải.

Khai nhận ban đầu, Hải cho biết được một người Trung Quốc tên Li Mingjun (31 tuổi) đề nghị mua tài khoản ngân hàng. Hắn đã thu của 4 người khác rồi bán lại cho Li Mingjun với giá 1,5 triệu đồng, dù biết đây là băng lừa đảo.

"Ngoài việc truy bắt những nhóm người nước ngoài cầm đầu, chúng tôi sẽ xử lý hình sự những ai cung cấp tài khoản cho chúng", cán bộ điều tra cho biết.

Lục Minh Hải khai nhận tại cơ quan điều tra

