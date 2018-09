Mất mạng vì độn mông ở tiệm cắt tóc

Cảnh sát Colombia đã đóng cửa một tiệm làm tóc sau khi một phụ nữ tử vong tại đây khi đang nâng cấp vòng ba.

Carolina chết trên đường đưa đi cấp cứu. Ảnh: CEN

Carolina Andrea Aguirre Castano, 38 tuổi, qua đời sau khi đồng ý tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tại một spa làm đẹp và cắt tóc ở Medellin, Colombia. Theo Metro, Castano đã được nhân viên tại đây cấy miếng độn vào mông để có vòng ba nảy nở hơn, đồng thời được tiêm thêm một loại chất chưa được xác định.

Ngay khi Castano bắt đầu cảm thấy không khỏe, nhân viên salon lập tức gọi xe cứu thương để đưa cô tới bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân qua đời trên đường đi.

Chỉ huy cảnh sát Juan Carlos Restrepo xác nhận cái chết của bà mẹ hai con, đồng thời cho biết Castano là người thứ sáu tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố Medellin trong năm qua.

Giới chức đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Hiện salon trên đã bị đóng cửa trong khi chủ tiệm bị bắt giam.

Sự thịnh hành của phẫu thuật thẩm mỹ ở Colombia đã dẫn tới việc ngày càng có nhiều phương thức làm đẹp không an toàn. Rất nhiều chuyên gia không có giấy phép hành nghề vẫn tiến hành các ca làm đẹp giá rẻ ở các cơ sở chui.

Năm 2016, có 30 người tử vong do gặp biến chứng trong khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Colombia. Năm ngoái, phóng viên Lorena Beltran đã công khai chia sẻ về những vết sẹo lớn mà cô phải gánh chịu sau khi nâng ngực chui. Lorena sau đó mở chiến dịch vận động "Safe surgery now" (Phẫu thuật an toàn ngay từ bây giờ), yêu cầu chính phủ kiểm soát chặt hơn nữa ngành công nghiệp làm đẹp.