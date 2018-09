Mất 'chức năng đàn ông' chỉ sau cú ngã

Trượt chân ngã rồi bị tảng đá va vào vùng kín, người thanh niên 29 tuổi sau đó không thể đi tiểu và mất luôn khả năng làm đàn ông.

Nguyễn Cẩm Nhường, nhà ở Bình Tân (TP HCM) cho biết anh đi du lịch ở Đà Lạt, trượt chân ngã trong lúc chụp ảnh. Cú ngã khiến anh bị tảng đá va vào vùng kín. Kể từ đó, Nhường không thể đi tiểu và không thể làm chuyện ấy với vợ do niệu đạo bị tổn thương.

Tại một bệnh viện, Nhường được chẩn đoán bị vỡ bàng quang, đứt niệu đạo (ống dẫn tiểu và dẫn tinh). Niệu đạo sau đó dù đã được nối thành công nhưng vẫn bị biến chứng teo hẹp đường tiết niệu. Dù đã được phẫu thuật chỉnh sửa nhiều lần nhưng bệnh tình vẫn không khỏi.

"Tôi hoàn toàn suy sụp vì không nghĩ rằng chỉ vì cú ngã đơn giản mà lại phải đối diện với cuộc sống đầy bất tiện. Mọi nếp sinh hoạt trở thay đổi, lúc nào tôi cũng phải mang ống dẫn tiểu và bọc nước tiểu bên mình. Chuyện giường chiếu cũng trở ngại do tôi không thể xuất tinh", anh Nhường nói.

Tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Nhường, bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng, trưởng đơn vị Niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), cho biết đây không phải là trường hợp duy nhất bị mất chức năng đàn ông do té, ngã, tai nạn lao động. Trung bình mỗi tuần, bệnh viện này tiếp nhận và phẫu thuật cho 4-5 trường hợp hẹp niệu đạo, riêng năm 2016 có đến 250 người và đa số bệnh nhân đều trẻ tuổi.

Giải thích cơ chế tổn thương, bác sĩ Hùng cho rằng chỉ cần một va đập nhẹ cũng có thể khiến đường tiết niệu bị tổn thương hoặc đứt lìa. Bệnh sẽ nghiêm trọng hơn nếu bệnh nhân chủ quan không đi khám hoặc điều trị ở những nơi không thành thạo niệu khoa.

Tắc nghẽn niệu đạo do tổn thương là một trong những bệnh lý gây ảnh hưởng đến bàng quang và thận do nước tiểu không được thoát ra ngoài. Bệnh nhân còn không thể xuất tinh tự nhiên do tinh dịch không có đường thoát.

"Thăm khám sớm tại các bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị sớm là cách duy nhất giúp bệnh nhân có cơ may tìm lại được chức năng. Hiện nay, phẫu thuật tạo hình niệu đạo là phương pháp điều trị duy nhất hiệu quả, tuy nhiên đây là vi phẫu phức tạp, đòi hỏi sự tinh tế, kinh nghiệm và tay nghề của bác sĩ và những phương tiện máy móc của ngành niệu khoa", bác sĩ Hùng nói.

Phương Lâm