Marilyn Monroe gợi tình trong sinh nhật Kennedy

Nữ minh tinh Marilyn Monroe khoe giọng hát ngọt ngào, có phần gợi tình, trong tiệc sinh nhật lần thứ 45 của tổng thống.

Marilyn Monroe gợi cảm trong tiệc sinh nhật tổng thống Mỹ John F. Kennedy ngày 19/5/1962. Ảnh: Typepad.com

Tại bữa tiệc ở Madison Square Garden, New York, năm 1962, Monroe, khi đó 35 tuổi, diện một bộ váy bó sát đính kim cương giả lấp lánh. Bữa tiệc diễn ra vào ngày 19/5, tức là 10 ngày trước sinh nhật của tổng thống.

Peter Lawford, anh vợ của Kennedy, đã giới thiệu cô đào Hollywood là "Marilyn Monroe quá cố" khi mời cô lên sân khấu biểu diễn bài hát chúc mừng sinh nhật đặc biệt. Đây dường như là một điềm gở được báo trước, bởi cô qua đời vì dùng thuốc quá liều chỉ chưa đầy 3 tháng sau.

Theo Nydailynews, màn trình diễn bị cho là gợi tình và đầy nhục cảm diễn ra trước 15.000 người này cũng là một trong những lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của cô đào bạc mệnh.

Tổng thống Kennedy, người qua đời ở tuổi 46 do bị ám sát, gặp minh tinh màn bạc Marilyn Monroe lần đầu tiên trong một bữa tiệc do chị gái của đệ nhất phu nhân Jacqueline tổ chức vào tháng 2/1962, tại New York. Hai người từng gặp nhau trước đó hai lần, nhưng chưa có cơ hội chuyện trò tìm hiểu. Theo lời bà Arlene Dahl, người cũng tham dự buổi tiệc hôm đó, "tổng thống quay đầu lại nhìn và bị cô ấy hút hồn ngay lập tức".

Ngày hôm sau, Kennedy gọi điện mời Marilyn đi nghỉ cùng ông tại Palm Springs và nhấn mạnh Jacqueline sẽ không đồng hành trong chuyến đi. Sau chuyến du lịch lãng mạn đó, Kennedy lại muốn chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này, nhưng Marilyn không chịu bỏ cuộc và bám chặt lấy ông. Hai người còn hẹn hò một vài lần nữa trước khi Marilyn tự tử vào ngày 5/8/1962.

Marilyn Monroe hát mừng sinh nhật tổng thống Kennedy

Hướng Dương

(Video: Youtube)