Manh mối đầu tiên của vụ án bác sĩ vứt xác bệnh nhân

Trên đường đi xem phim về, anh Tuấn phát hiện xe máy của chị Huyền bị đổ nghiêng trên hè, chìa khóa vẫn cắm và ống xả còn nóng.

Một trong những yếu tố giúp cơ quan điều tra sớm khám phá ra vụ án bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng ngày 19/10 là việc anh Vũ Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại tổ 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện ra tang vật của vụ án gồm đồ dùng, xe máy của chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rồi sớm báo cho gia đình và cơ quan công an.

Anh Tuấn kể, đêm 19/10 anh đi xem phim. Đến khoảng 23h, khi đang trên đường về nhà, anh phát hiện trên vỉa hè đường Cổ Linh một chiếc xe máy Lead màu đen bị đổ nghiêng bên vệ đường.

Địa điểm nơi anh Tuấn phát hiện ra chiếc xe tang vật của vụ án.

Anh Tuấn kể: “Nhìn chiếc xe bị đổ nghiêng, không thấy vết máu nên tôi đoán chắc là người này không bị tai nạn. Quan sát chiếc xe thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ, một túi nhỏ treo ở móc, nghĩ rằng người đi chiếc xe này bị say rượu ngã, nên tôi bật đèn điện thoại tìm kiếm xung quanh, kể cả khu vực ruộng ở ven đường nhưng không thấy ai. Lúc này tôi vội gọi điện cho hai người bạn ra khu vực chiếc xe Lead”.

Anh Phan Tuấn Anh (20 tuổi), một trong hai người bạn được anh Tuấn gọi ra, cho biết: “Lúc đó tôi đang xem trận bóng đá ở Sài Đồng thì nhận được điện thoại của anh Tuấn nên đã cùng với anh Nguyễn Vũ Hoàng Anh (30 tuổi) đến giúp anh Tuấn xử lý sự việc. Lúc tôi có mặt, ống xả của chiếc xe vẫn còn nóng”.

Khi có mặt 3 người, anh Tuấn mở túi xách thì thấy chiếc điện thoại trong đó có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, 2 thẻ ATM, CMND của chị Lê Thị Thanh Huyền. Anh Tuấn dùng luôn điện thoại của chị Huyền gọi lại theo số bị nhỡ thì bên kia đầu dây, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng chị Huyền nhấc máy.

Anh Tuấn nhớ lại: “Lúc đó người đầu máy bên kia xưng là chồng của chị Huyền, chủ số máy điện thoại này. Sau khi hỏi thông tin về sự việc, báo biển số xe Lead, anh Huy hẹn 40 phút sau sẽ tới”. Khi anh Huy và người nhà đến nơi, nhận ra xe của vợ mình, anh Tuấn và các bạn đã giúp hỗ trợ gia đình liên lạc với công an phường Thạch Bàn để báo cáo lại vụ việc.

Thời điểm anh Tuấn phát hiện xe máy của nạn nhân, trên đường Cổ Linh vẫn có nhiều người qua lại nhưng không ai dừng lại khi thấy chiếc xe máy ngã bên đường. “Lúc đó, tôi chỉ có suy nghĩ là dừng xe, kiểm tra xem chủ nhân của chiếc xe Lead bị đổ nghiêng bên đường có cần sự giúp đỡ của mình không thôi”, anh nói.

Công an phường Thạch Bàn đã trình báo vụ việc lên Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát Hình sự. Cùng với tang vật cho anh Tuấn trình báo và thông tin mất tích của gia đình chị Huyền, cơ quan công an có manh mối điều tra làm sáng tỏ vụ án bác sĩ vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng.

Theo VOV