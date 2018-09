Mánh ẩn mình, xóa dấu vết như ninja của sát thủ Lào Cai

Tên sát thủ chui vào hang để lẩn trốn, kéo lá lên người để ngụy trang khi công an đi qua hoặc giả người dân báo tin giả.

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Tẩn Láo Lở - hung thủ gây ra vụ thảm án ở Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai - là một "con quái vật" đúng nghĩa. Khả năng leo trèo, ẩn nấp, chạy xuyên rừng, xóa dấu vết của Lở còn trên cả tài các ninja.

Ở Phìn Ngan, Tẩn Láo Lở nổi tiếng không chỉ bởi tính côn đồ mà còn là một tay đi rừng số một. Người Dao đỏ sống gắn liền với những nương thảo quả giữa tán rừng nguyên sinh nên việc trèo đèo, lội suối, xác định phương hướng ai cũng đã quen từ tấm bé. Nhưng nhắc đến Lở, những tay đi rừng lão luyện nhất cũng phải "ngả mũ, cúi đầu".

Ngoài Lở, không ai có thể leo lên những vách đá dựng đứng cao cả trăm mét để hái một giò phong lan đẹp mà dân chơi cây cảnh sẵn sàng mua với giá mấy triệu đồng. Lở cũng nổi tiếng bởi khả năng sinh tồn dẻo dai, mạnh mẽ. Chỉ với một con dao, hắn có thể sống trong núi cả tháng trời nhờ nước suối, quả dại, hay cóc nhái, dúi, chuột.

Nhưng hắn cũng khiến người ta rờn rợn bởi xưa nay chẳng hề thân thiết với ai và luôn hành động một mình. Chưa hết, Lở còn khiến dân bản kinh ngạc về những ngón nghề đạo chích. Hắn có thể đột nhập nhà người khác giữa thanh thiên bạch nhật và khuân đi những món đồ mà chính chủ nhân cũng không biết dù họ đang ở ngay trong nhà.

Tẩn Láo Lở bị bắt sau một tháng gây ra thảm án kinh hoàng.

Dân Phìn Ngan hễ mất đồ đạc một cách bí ẩn là nghĩ ngay đến Lở. Mà sự nghi ngờ ấy chẳng bao giờ sai bởi cứ ai kêu mất cái gì thì dưới chợ người ta thấy Lở bán đúng món đồ ấy. Lở thích cờ bạc, thích gây sự đánh nhau. Hắn được nhận xét là một người độc ác, ma mãnh, hung tợn và khéo léo.

Thế nên khi biết rõ Lở là hung thủ gây ra vụ thảm sát đối với gia đình anh Tẩn Ông Nải, cư dân địa phương rất sợ. Nhiều gia đình từng có mâu thuẫn với Lở sợ đến mức cứ đêm xuống là cả nhà bồng bế nhau ra các điểm chốt của các chiến sĩ công an xin ngủ nhờ cho an toàn.

Đại tá Lương Cao Huỳnh, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngay từ đầu khi xác minh thông tin về Lở, cả đơn vị đã xác định đây là một tên tội phạm tinh ranh, nguy hiểm. Địa bàn rừng núi khắc nghiệt, đầy muỗi, vắt, rắn rết, khí hậu lại mưa nắng, mây mù rất thất thường, ngay cả đến sóng điện thoại cũng không có thì việc truy lùng rất gian nan.

Sau khi khoanh vùng vị trí lẩn trốn, một khu vực bao vây rộng gần 20 km2 được thiết lập. 5 tổ công tác cũng được chia đều ra từng vị trí và phải đảm bảo không được để hung thủ thoát khỏi vùng trách nhiệm của mình. Hàng trăm trinh sát được tung vào cuộc, thế nhưng, càng tìm thì tung tích của Lở càng mờ mịt. Rất nhiều lần, trinh sát phát hiện thấy những dấu vết của Lở để lại. Hắn luôn đi trước công an một bước.

Với khả năng luồn rừng giỏi, thậm chí nếu trinh sát phát hiện ra Lở cách đó một mét mà không giữ được thì kiểu gì hắn cũng chuồn mất giữa những tán cây rậm rạp. Từng có những khi cán bộ điều tra đi qua, Tẩn Láo Lở kéo lá rong rừng phủ lên mình để ngụy trang mà không ai phát hiện ra.

“Phương thức lẩn trốn của Lở là không có phương thức nào, chúng tôi phát hiện, cứ những nơi nào có thể ẩn náu mà trinh sát đã tìm được thì không bao giờ hắn quay lại. Hay ví dụ như nếu hôm nay hắn đi kiếm cái ăn ban ngày thì hôm sau hắn sẽ đi từ tờ mờ sáng hoặc nửa đêm”, Đại tá Huỳnh kể.

Lở còn chọn những nơi ẩn nấp mà có thể quan sát được ở bên ngoài hay nhìn thấy công an. Thậm chí, Tẩn Láo Lở còn tận dụng cả hang của con dúi để tạo thành nơi ẩn nấp. Những hang này thường được con dúi đào ở cheo leo vách đá, nơi có khá nhiều cây leo, lau sậy khiến cho việc phát hiện của lực lượng chức năng rất khó khăn. Ngồi ở trong hang dúi, Lở có thể quan sát khá thuận tiện toàn bộ đường đi lối lại, cũng như cả một khoảng rừng để dễ dàng phát hiện có người đi lại hay lực lượng công an truy tìm.

Trong trường hợp phát hiện những điểm lực lượng Công an đã đến một vị trí nào đó, Lở sẽ không quay lại ẩn nấp và không để lại bất cứ dấu vết nào. Hắn cũng tinh quái, không ẩn nấp tại một địa điểm nào quá lâu.

Trong quá trình truy bắt, công an còn nhận được trình báo từ người dân về việc bị mất trộm điện thoại. Sau khi lấy được điện thoại, Lở còn tìm đến những khu vực có sóng 3G để truy cập internet đọc thông tin mà báo chí viết về mình nhằm xác định xem cơ quan công an đang triển khai lực lượng tại những điểm nào. Những ngày tiếp theo, khi đã bắt đầu quen với vị thế bị săn đuổi, Lở bắt đầu thay đổi phương thức hoạt động của mình nhằm lật ngược tình thế. Lở dùng điện thoại ăn cắp được để giả dạng người dân gọi đến công an huyện tung thông tin giả về mình để đánh lạc hướng.

Khi trinh sát tìm đến vị trí được báo thì hắn ung dung ngồi trên cành cây hoặc một hang đá ở quả núi đối diện quan sát. Thông thạo địa hình, Lở còn bạo gan nấp ngay cạnh con đường mòn mà công an xã đi qua.

Hang dúi nơi Lở từng ẩn nấp trong thời gian lẩn trốn.

“Tôi chỉ sợ anh em hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bởi đường rừng rất nguy hiểm. Một bên là vách núi dựng đứng, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Trong điều kiện đêm tối, rừng rú, chỉ cần sơ sẩy một chút là bỏ mạng dưới vực sâu. Những hôm nào có trăng thì còn thuận lợi còn không thì việc bị ngã, trượt vào đá, vắt bò khắp người là chuyện thường. Anh em trinh sát không thể đi ủng hoặc giầy đế cứng để tránh in lại dấu chân dưới đất, lộ dấu vết. Có hôm sau quãng đường rừng, cởi giầy ra vắt bò kín bàn chân. Có những lần trinh sát nằm phục kích trắng đêm giữa rừng già, trên trời thì sương lạnh, dưới đất thì rắn độc trườn cả qua người mà không dám cựa quậy. Chó nghiệp vụ tham gia truy lùng Lở trong nhiều ngày liền còn bị tê chân, nôn khan, không thể bước nổi”, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng thuật lại.

Sau một quãng thời gian dài đeo bám, cuối cùng một mẻ lưới được ban chuyên án giăng ra. Theo đó, tất cả các điểm chốt bao vây đều được lệnh truy lùng gắt gao 24/24h. Các mũi trinh sát, công an xã, biên phòng, dân quân liên tục lùng sục với cường độ mạnh.

Riêng điểm chốt ở khu vực Phìn Ngan thì lại khá lỏng lẻo để "bẫy" tên tội phạm. Và đúng như dự tính, Lở đã quyết định chọn hướng Phìn Ngan để mò về nhà nắm tình hình và lấy lương thực lúc 19h ngày 4/9. Một tổ công tác 5 người đã đón sẵn hắn ở điểm cuối. Khi Lở vừa đẩy cửa bước vào nhà thì cũng là lúc trinh sát ập tới. Hắn lặng lẽ tra tay vào còng.

Trước đó, tối 9/8 anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, thôn Phìn Ngan, Trịnh Tường, huyện Bát Xát) đi làm nương về nhà thấy xác con gái 2 tuổi Tẩn Mai Phương dưới suối cách nhà khoảng 50m. Chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi, vợ của Nải) và con gái Tẩn Thúy Vân mới 20 ngày tuổi tử vong dưới ao. Cháu gái của Nải là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi, chết tại rãnh nước cách nhà 100m. Thi thể các nạn nhân đều bị đá đè. Nhà của anh Nải bị lục tung, mất 14 triệu đồng. Sau khi sát hại 4 người, hung thủ còn đặt bẫy bằng súng kíp trong bếp nhằm giết nốt chồng chị Mẩy, nhưng rất may anh này lại đi vào bằng cửa sau.

Theo An Ninh Thủ Đô