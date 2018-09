Mang theo 20 bánh heroin tung tăng chạy xe máy trên đường

Người đàn ông 31 tuổi đeo ba lô có 20 bánh heroin, hiên ngang chạy xe máy trên đường, nhưng không qua được sự kiểm tra của cảnh sát.

Kẻ vận chuyển ma tuý

Trung tá Trần Phúc Tú (Trưởng công an huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra vừa phá thành công chuyên án, bắt kẻ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Cụ thể, sáng 13/7 xác định Xồng Bá Tênh (31 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chạy xe máy hướng từ huyện Kỳ Sơn về xuôi mang theo ma tuý, cảnh sát đã lập kế hoạch "cất lưới", sau một thời gian điều tra.

Đến 10h khi xe máy của nghi phạm xuất hiện tại xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương), cảnh sát từ nhiều hướng ập tới chặn đường. Nghi can Tênh cố thoát khỏi vòng vây nhưng bị quật ngã, khống chế.

Tênh cùng tang vật. Ảnh: Anh Thư.

Trong chiếc ba lô của anh ta, cảnh sát thu 20 bánh heroin. Tênh khai lấy hàng ở biên giới để đưa về miền xuôi tiêu thụ.

Chuyên án đang được mở rộng.

Anh Thư