Mang mã tấu đến trụ sở công an chém người

Biết Linh đến công an đầu thú, bốn thanh niên - có mâu thuẫn trước đó - mang hung khí đến chém trả thù.

Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Vũ, Phạm Nguyễn Tâm, Huỳnh Văn Phúc và Huỳnh Hoài Hận (cùng ngụ huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tâm - đồng phạm của Vũ. Ảnh do công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 22h ngày 12/10/2014, Phạm Quốc Linh đến công an xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, đầu thú về hành vi chém Vũ. Khi công an viên ghi lời khai của Linh, 4 nghi can xuất hiện với hung khí trong tay, yêu cầu công an giao Linh cho chúng tự xử.

Lực lượng công an xã yêu cầu giải tán nhưng Vũ và đồng phạm bất chấp, xông vào nơi làm việc của cán bộ ghi lời khai để đâm, chém Linh trả thù. Những người này chửi bới, đe dọa, chém vách cửa phòng và chỉ bỏ trốn khi cảnh sát 113 xuất hiện.

"Nhóm này rất hung hãn, chúng tôi rất vất vả mới bảo vệ Linh không bị chúng chém", ông Phan Anh Kiệt, công an viên xã Hàng Bình Trung, cho biết.

Sau 5 tháng lẩn trốn, những người này bị bắt khi vừa xuất hiện tại địa phương.

Cửu Long