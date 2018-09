Ma túy vứt đầy sàn quán bar khi cảnh sát đột kích

8 thanh niên nghi sử dụng ma tuý và nhiều bịch 'hàng' được thu giữ khi cảnh sát ập vào quán bar lúc rạng sáng.

Hàng trăm chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Ma tuý tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Dĩ An bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar không phép Diamon tại khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, rạng sáng 11/10.

Tại thời điểm kiểm tra có 238 khách đang vui chơi. Phát hiện cảnh sát, nhiều người nhanh chóng vứt ma túy xuống sàn phi tang.

Lực lượng chức năng thu giữ 6 viên dạng kẹo màu trắng, 2 bịch chứa chất bột màu trắng, 2 bịch ma túy đá... 8 thanh niên nghi sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở kiểm tra.

Ngoài kinh doanh không có giấy phép, theo đoàn kiểm tra, bar Diamon còn không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy...

Nguyệt Triều