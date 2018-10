Lý do Công nương Diana thường cúi đầu hồi mới cưới

Chiều cao 1,78 m và thay đổi đột ngột khi bước chân vào hoàng gia khiến bà Diana áp lực, không tự tin trong giao tiếp.

Từ khi kết hôn với Thái tử Charles tháng 7/1981, mỗi khi xuất hiện trước công chúng cùng chồng, Công nương Diana thường cúi nhìn xuống đất với vẻ mặt không thoải mái. Nhiều người cho rằng Diana lúc này đang hờn dỗi chồng, nhưng nhiều năm sau, bà mới tiết lộ lý do thực sự, theo The Sun.

Bức ảnh chụp Diana với vẻ thẹn thùng và hơi cúi đầu năm 20 tuổi, khi bà vừa kết hôn với Thái tử Charles. Ảnh: WireImage.

Trong những đoạn băng được ghi lại trong cuộc phỏng vấn với nhà viết tiểu sử hoàng gia Andrew Morton, Diana thú nhận bà mất tới 6 năm mới "thấy thoải mái với bản thân và tự tin giao tiếp với những người xung quanh".

Trong cuốn sách "Diana: Her True Story - In Her Own Words", ông Morton kể lại những gì bà Diana tâm sự về mấy năm đầu trở thành người hoàng gia.

"Thời gian đầu khi mới tham dự các sự kiện, tôi lúc nào cúng cúi đầu xuống đất", Diana tiết lộ. "Nhưng bây giờ tôi sẽ giải thích, lý do không phải tôi đang hờn dỗi. Tôi chưa bao giờ hờn dỗi cả. Tôi chỉ quá sợ hãi trước sự chú ý mà mọi người dành cho mình. Tôi đã mất tới 6 năm mới cảm thấy tự tin và thoải mái trên cương vị người hoàng gia và giờ đây, tôi sẵn sàng tiến về phía trước".

Diana cho biết bà nhiều lần thấy khó khăn để thích nghi với sự thay đổi đột ngột khi bước chân vào cuộc sống hoàng gia, đồng thời cho hay sự chuyển đổi này là "quá sức" với bà.

"Một phút trước đó tôi không là ai cả, nhưng một phút sau tôi đã là Công nương xứ Wales, là mẹ, là thành viên hoàng gia, là đối tượng được truyền thông săn đón. Có quá nhiều thứ xảy đến với tôi tại thời điểm đó", Diana chia sẻ.

Năm ngoái, Dickie Arbiter, một trong số thư ký báo chí của Nữ hoàng Elizabeth II, cũng tiết lộ có thể còn có lý do khác khiến Diana luôn cúi gằm mặt khi xuất hiện trước công chúng.

"Tôi gặp bà ấy lần đầu khoảng ba hoặc bốn ngày trước đám cưới. Diana khi đó vừa bước sang tuổi 20. Mọi người thường gọi bà ấy là "Diana ngượng ngùng" bởi bà hay cúi đầu khi nói chuyện với người đối diện. Nhưng bà ấy thực ra không xấu hổ gì cả. Diana cao 1,78 m và bà ấy ý thức được điều đó. Công nương Anh thường cúi đầu khi nói chuyện vì không muốn người khác thiếu thoải mái khi đứng cạnh mình", ông Arbiter nói.