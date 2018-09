Lừa vợ ly hôn để cưới người khác

Nói với vợ là ly hôn giả để dễ xin vào cơ quan nhà nước, Minh đã bí mật tổ chức hôn lễ với cô gái khác.

18h ngày 6/4, tại nhà hàng A, khách sạn 19/4, TP Phan Thiết đang diễn ra lễ thành hôn của chú rể Anh Minh và cô dâu Hồng Xuân thì bất ngờ bị hàng trăm người bao vây khiến thực khách nhốn nháo. Chú rể đã cùng cô dâu trà trộn trong bàn của thực khách.

Lực lượng bảo vệ khách sạn 19/4 phải chốt chặn cửa nhà hàng lo sợ những người quá khích lao vào tiệc cưới. Do lượng người hiếu kỳ đổ về khá đông nên đoạn đường Từ Văn Tư trước cổng khách sạn bị ùn tắc cục bộ. Hàng chục người đã cố gắng che chắn đưa một phụ nữ khoảng 30 tuổi dắt theo hai đứa con gái nhỏ khóc nức nở tiếp cận nhà hàng nhưng bất thành.

Công an phường Phú Trinh, cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng mời phụ nữ trên cùng chú rể và cô dâu về công an phường để lập lại trật tự.

Mẹ con chị Vân khóc nức nở trước sân khách sạn 19/4.

Người phụ nữ mang theo 2 con nhỏ là chị Phan Thị Vân, tiểu thương tại chợ Đồn, Phú Trinh (Phan Thiết). Hơn 8 năm trước, chị Vân và anh Minh đăng ký kết hôn và có với nhau hai đứa con gái. Theo một số tiểu thương, trong thời gian chung sống, chị Vân đã buôn bán ngược xuôi lo cho chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Khi trở về Việt Nam, người chồng không hề lao động gì.

Theo chị Vân, chị thường xuyên bị chồng đánh đập thường xuyên và gần đây anh Minh yêu cầu chị ký đơn ly hôn giả để anh trở thành độc thân dễ dàng xin vào làm việc nhà nước. Tin lời, chị ký đơn và đầu năm nay, tòa ra bản án ly hôn nhưng anh Minh vẫn ở ngôi nhà chung của hai vợ chồng.

Chiều 6/4, anh Minh còn gọi điện thoại về cho chị Vân thông báo sẽ về khuya vì bận đi công trình. Theo tường trình, chị Vân chỉ biết chồng tổ chức đám cưới với phụ nữ khác khi có người hàng xóm thông báo.

Ông Đỗ Tấn Tài, ngụ Phú Tài, Phan Thiết (cha ruột cô dâu Hồng Xuân) cho biết, cách đây 4 năm, ông phát hiện con gái quen với Minh, là người đã có vợ con nên gia đình ngăn chặn và con gái ông hứa sẽ chia tay. Tuy nhiên, tối 6/4, nghe tin con gái tổ chức tiệc cưới với Minh, ông Tài bàng hoàng và phẫn nộ. Theo ông Tài, cơ quan điều tra cần phải làm rõ và xử lý Minh về hành vi ép buộc, lừa dối vợ ký vào đơn ly hôn.

Thượng tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cho hay, vụ việc đang được Công an phường Phú Trinh làm rõ và xử lý nghiêm, kể cả hành vi gây rối trật tự công cộng tại khách sạn 19/4.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên các nhân vật đã được thay đổi