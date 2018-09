Lừa tiền của người tình, mang về đưa vợ 200 triệu

Ôm balô có 550 triệu đồng lấy được từ nữ kế toán, kẻ lừa tình chạy trốn từ Quảng Nam về Hà Tĩnh, đưa 200 triệu đồng cho vợ cất.

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) khởi tố bị can, tạm giam Trần Đình Cường (32 tuổi, xã Tiến Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Cường có vợ và hai con ở Hà Tĩnh. Vài năm nay, anh vào huyện Nam Giang (Quảng Nam) làm công nhân xây dựng, thường xuyên nói dối chưa có vợ để lừa tình các thiếu nữ. Tháng 2, qua mạng xã hội, Cường tự xưng là trung úy cảnh sát hình sự tại Đà Nẵng khi quen chị Trang (25 tuổi), kế toán của một cơ quan nhà nước ở huyện Tây Giang. Để tạo lòng tin, Cường mượn quân phục để chụp ảnh, trong giao tiếp thể hiện là người lịch thiệp, tin cậy.

Ngày 10/6, Cường bắt xe đò lên huyện Tây Giang gặp Trang. Biết người tình sắp nhận số tiền lớn để cơ quan trả lương cho các cán bộ nhân viên, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sáng 13/6, chở Trang đi nhận tiền, khi về đến cơ quan, anh ta lừa cô chạy lên tầng 2 lấy giùm cục sạc điện thoại bỏ quên, rồi phóng xe máy bỏ chạy mang theo chiếc balô có 550 triệu đồng.

Cường bị bắt khi chuẩn bị mang hơn 350 triệu đồng rời nhà. Ảnh: Tiến Hùng.

Chạy đến TP Huế, Cường gửi xe máy của Trang cùng giấy tờ xe tại một nhà nghỉ, gọi điện Trang ra lấy rồi tắt điện thoại, bắt xe đò về quê Hà Tĩnh.

“Sau 15 tiếng tiếp nhận vụ việc, chúng tôi bắt Cường tại nhà. Lúc này, anh ta đã đưa cho vợ khoảng 200 triệu đồng và đang chuẩn bị ôm số tiền còn lại rời nhà. Nếu chậm một chút chắc rất khó tìm vì người này thường xuyên sống lang bạt”, đại úy Lương Quốc Nghĩa (Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Nam) cho hay.

Hiện, cơ quan điều tra thu hơn 350 triệu đồng trong túi Cường. Số tiền mà anh ta đưa cho vợ, đơn vị đang nhờ Công an Hà Tĩnh thu hồi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo VnExpress

Tên nạn nhân đã được thay đổi.