Lừa nhặt được vàng để cướp trang sức

Hùng, Phụng và Trường tìm những phụ nữ có đeo trang sức rồi ra chiêu lừa đảo chia vàng vừa nhặt được, dụ nạn nhân bán đồ trang sức của mình.

Ngày 31/8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng (57 tuổi), Trần Mạnh Trường (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Nguyễn Đình Phụng (43 tuổi, ngụ Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 29/8, Hùng, Trường và Phụng từ TP HCM đi trên 2 xe máy quanh các quận 2, quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức để tìm những phụ nữ có đeo trang sức rồi lừa đảo bằng chiêu “chia vàng nhặt được trên đường”.

Sau nhiều giờ rình rập, cả ba gặp chị Hảo (34 tuổi, quê Nghệ An) đi xe tay ga, trên cổ lại có đeo nữ trang lưu thông trên đường ĐT 743 thuộc địa bàn phường An Phú (thị xã Thuận An).

Hùng, Phụng, Trường bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Triều

Bám theo được một đoạn, Trường phóng xe vượt chị Hảo và ném 2 lượng vàng giả xuống đường. Liền đó, Hùng chở Phụng chạy lên nhặt 2 lượng vàng giả, rồi đuổi theo chị Hảo và hỏi nạn nhân có bị rớt vàng hay không. Trong lúc hai bên đang nói chuyện thì Trường quay xe lại vờ là người chứng kiến vụ việc nên đề xuất đưa vàng cho chị Hảo mang đi bán rồi chia tiền.

Cầm 2 lượng vàng trên tay, Hùng tỏ vẻ lo lắng bảo chị Hảo phải đưa số nữ

trang đang đeo trên người, điện thoại di động và số tiền 1 triệu đồng để làm tin.

Nhận tài sản từ chị Hảo, cả bọn cùng đến tiệm vàng. Khi nạn nhân bước vào tiệm thì cả bọn nổ máy tẩu thoát. Sau đó, nhóm của Hùng về một quán cà phê ở quận Bình Thạnh để chia tiền thì bị tổ trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh bắt giữ bàn giao Công an thị xã Thuận An xử lý.



Tùng Dương