Lừa hàng trăm tỷ đồng, chồng Á hậu bị bắt tại sân bay

Kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu và có trong tay vài trăm tỷ đồng, Lê Trung Kiên cắt đứt liên lạc và trốn ra nước ngoài.

Mới đây, cơ quan công an vừa thực hiện lệnh bắt đối với nghi can Lê Trung Kiên (Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội - Hanoi Land). Người này được biết tới là một doanh nhân thành đạt và chồng của một Á hậu, bị cơ quan an ninh điều tra (Công an Hà Nội) ra quyết định truy nã đặc biệt ngày 29/12/2009 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Lê Trung Kiên.

Trinh sát nhận được thông tin anh ta thường xuyên xuất hiện tại Hong Kong, Singapre và mới đây đã có những động thái liên lạc làm ăn trở lại trong nước.

Đầu tháng 7, tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và vận động nhân dân tố giác tội phạm, các trinh sát Phòng 4 (Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an) xác định Kiên đã quay về Việt Nam.

Rà soát các nơi, trinh sát phát hiện Kiên có mặt tại TP HCM. Tuy nhiên, khi đến địa điểm nơi Kiên mới xin vào làm việc, trinh sát phát hiện anh ta không có mặt tại đó. Phương án ngăn chặn Kiên tẩu thoát ra nước ngoài bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường tiểu ngạch qua biên giới được triển khai.

Khi Kiên vừa đáp chuyến bay từ TP HCM đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), cảnh sát truy nã tội phạm, an ninh hàng không phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai đầu năm 2007, với ý tưởng thành lập một công ty chuyên đầu tư, kinh doanh về bất động sản mang tầm cỡ quốc tế để phát triển các dự án tại Việt Nam, Kiên đã bàn bạc vấn đề trên với lãnh đạo Lilama và cổ đông là các sáng lập viên.

Thế nhưng, sau khi thu tiền của nhiều cổ đông, trong khi chưa có tư cách pháp nhân, Kiên đã tắt máy điện thoại và bỏ trốn. Khi khai về gia đình, Kiên nói hiện đã ly thân với vợ, việc anh ta làm không liên quan gì tới vợ…

Theo Công an TP HCM