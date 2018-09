Lừa cưới phó bí thư Đoàn để đem đi bán

Lý lên mạng làm quen với chị Thi rồi tán tỉnh. Thời gian sau, hắn cầu hôn nạn nhân với ý định cưới xong sẽ mang vợ đi bán.

Nhà cha mẹ cô gái Phạm Thị Thi (Phó bí thư xã Đoàn thôn Vạn Xuân, xã An Hoà, huyện An Lão, Bình Định) tổ chức đám cưới linh đình cho con gái đã bước qua tuổi 30 với hơn 500 khách mời. Ai đến dự cũng đều tấm tắc khen cô dâu ở tuổi này mà còn kiếm được chàng rể vừa đẹp trai vừa hiền lành. Vì khách mời đông nên gia đình tổ chức 2 suất, 8h sáng và 12h trưa. Tiệc cưới cứ thế đến tận buổi chiều mới chấm dứt.

Oái ăm thay, khi tiệc cưới tan, khách mời đã về hết, người trong xóm thấy công an xã An Hoà xuất hiện khiến vợ chồng gia chủ cùng người thân tròn xoe con mắt chẳng hiểu vì sao những vị khách thi hành công vụ “không mời mà đến”. Đến khi một anh công an trình bày vụ việc thì cả nhà ngã ngửa. Chú rể bị giải về công an huyện An Lão, còn cô dâu tội nghiệp ngất xỉu được người thân dìu vào phòng hoa chúc.

Cô dâu thuộc hàng có nhan sắc của xóm, bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn chưa ưng, vì cho rằng họ không chịu làm ăn mà chỉ biết nhậu rồi say xỉn, đánh nhau. Làm Phó bí thư xã Đoàn kiêm chân cán bộ phụ trách công tác an sinh xã hội của UBND xã, hàng ngày sau giờ làm việc, Thi hay lang thang trên mạng chat với bạn bè.

Đầu năm nay, cô gặp nickname lạ, tự xưng tên là Trần Thanh Thảo. Nhìn qua hình thấy anh chàng khá điển trai, cô kết bạn làm quen. Sau vài tháng quen nhau trên mạng, một buổi chiều, Thảo xuất hiện ngay tại trụ sở UBND xã nơi cô làm việc. Qua vài câu chào hỏi, Thi dẫn chàng về giới thiệu với gia đình. Anh ta tự giới thiệu tên là Trần Thanh Thảo, con ông Trần Thanh Hùng ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Ngôi nhà đóng cửa im ỉm sau khi bị đám cưới lừa.

Vì kinh tế khó khăn, cha mẹ anh ta đã đưa nhau sang Lào làm ăn, hiện ở quê nhà chỉ còn lại bà con trong dòng họ. Khi cha mẹ cô gái hỏi thăm thông gia tương lai thì Thảo buồn bã thưa: “Bố con đang bị bệnh ung thư, mẹ mất vì tai biến đã lâu. Bố con từ Lào sang Nhật chữa bệnh thường xuyên, gia đình tốn kém hàng tỉ đồng và còn tốn hàng tỉ đồng nữa”.

Sau một tuần ở lại thăm chơi, anh chàng xin phép nhạc phụ tương lai đưa vợ chưa cưới đi thăm những người bà con của mình. Thảo hẹn một tháng quay lại tổ chức đám cưới bởi cha anh ta bệnh tình nguy kịch chẳng biết ra đi khi nào, lỡ có bề gì thì mình phải chịu tang cha, đám cưới mất vui. Anh ta còn hứa sẽ cho gia đình nhạc phụ 50 triệu đồng để lo chi phí, cưới xong sẽ đưa cô dâu sang Lào ra mắt cha già.

Người cô ruột của cô dâu thường xuyên qua nhà chơi nên phát hiện ra những điều bất thường. Bà đã cảnh báo gia đình nhưng lời khuyên đã bị bỏ ngoài tai.

Sau đó một tháng, đúng hẹn, một chiếc ôtô chở gia đình họ nhà trai chỉ có 3 người đến dự lễ vu quy. Bước xuống xe là chàng rể rất bảnh trai. Cô dâu trong tà áo cưới cùng cha mẹ mình ra đón chú rể nụ cười tươi như hoa. Khách mời gần xa lần lượt đến trong ngày vui. Sau những thủ tục lễ nghi, đến phần tiệc tùng, cậu ruột của cô dâu đến chúc mừng chú rể, rồi hỏi một vài địa danh ở Phù Cát, nhưng chú rể trả lời ú ớ.

Cô nạn nhân cho hay đã có linh tính về sự việc.

Thấy có biểu hiện không bình thường, người chú sinh nghi nên quyết định điều tra. Đám cưới xong, chú rể ở lại nhà cô dâu, còn họ nhà trai đi về. Ngay lập tức, ông cùng vài người thân trong gia đình chạy xe máy bám theo. Khi đến huyện Phù Cát, những người nhà trai xuống một quán nước rồi… chia tiền, nghe một người đàn ông buột miệng nói: “Nhà cô dâu đàng hoàng, tử tế thế sao để cho cái thằng này nó lừa tội thiệt”.

Người nhà cô dâu ập vào, yêu cầu những người này khai thật, nếu không sẽ đi báo công an. Hoảng quá, 3 người đàn ông cho biết họ ở huyện Phù Cát, là người dưng nước lã với chú rể, tất cả đang thất nghiệp nên được chú rể thuê 3 triệu đồng để đóng giả phía nhà trai đi cưới vợ cho cháu. Người nhà cô dâu điện thoại báo về, công an xã xuất hiện lập tức.

Qua làm việc với công an, chú rể khai tên thật là Trà Thanh Lý (38 tuổi) ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã có gia đình một vợ hai con, thường lên mạng làm quen với những cô gái quê, lừa làm đám cưới, rồi đem đi bán.

Ngày 1/8, cô ruột cô dâu cho biết: “Trong ngày cưới cháu, tôi không có ở nhà, vì đang chăm con gái nằm điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Tôi có gọi điện về nhắc nhở em trai cô dâu giữ gìn tiền mừng cưới của khách cẩn thận, bởi linh tính mách bảo thằng cháu rể này không tử tế.

Đây là bài học cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin, yêu nhau vội vàng, không tìm hiểu kỹ. Cháu tôi hồi giờ chưa một lần có mối tình nào vắt vai. Cha mẹ cho ăn học rồi về quê hương làm Phó bí thư xã đoàn kiêm cán bộ phụ trách công tác an sinh xã hội, chẳng hiểu sao lại yêu đương mù quáng, cả tin vào cái thằng đó để rồi nó phải ôm hận suốt đời”.

Theo Pháp Luật Việt Nam