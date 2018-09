Lời khai lạnh lùng của tài xế taxi giết nữ giám thị

Cơ quan điều tra cho biết tài xế taxi ra tay sát hại nữ giám thị để cướp 250.000 đồng trả nợ.

Chiều 5/7, một lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh để cùng đấu tranh làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi), nghi can chính trong vụ án Giết người cướp tài sản xảy ra cách đây hai ngày.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ giám thị. Ảnh: Đức Hùng.

Theo cơ quan điều tra, Tiến hành nghề lái taxi trên địa bàn tỉnh. Chiều 3/7, nữ giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, công tác tại Đại học Sư phạm Huế) ra Hà Tĩnh coi thi THPT quốc gia vẫy xe Tiến nhờ chở từ TP Hà Tĩnh xuống xã Thạch Hạ để đi lễ nhà thờ. Sau đó Tiến tiếp tục quay lại đón chị này đến nhà bạn, trên đường về thì nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Để thực hiện ý đồ, Tiến cho xe chạy lòng vòng, đến địa bàn xã Thạch Trung (huyện Thạch Hà) thì chốt cửa xe, sau đó dùng tay bóp cổ chị Oanh và cướp một túi xách, điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Nhằm tránh sự phát hiện của nhà chức trách, Tiến lái xe chở thi thể chị Oanh đến cầu Sú (huyện Thạch Hà) cách hiện trường khoảng 5 km rồi vứt xác xuống. Tiếp đó Tiến đi đến một khúc sông khác vứt giấy tờ liên quan rồi rời khỏi hiện trường.

Sau một ngày mất liên lạc với giám thị Oanh, Đại học Sư phạm Huế đã trình báo Công an TP Hà Tĩnh. Xác định nạn nhân có thuê taxi trước khi gặp nạn, nhiều tổ công tác đã triệu tập một số nghi can, trong đó có Tiến.

Nguyễn Văn Tiến Ảnh: Facebook.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Tiến thừa nhận hành vi giết nữ giám thị với ý đồ cướp tài sản. Tiến khai do có nợ bạn vài trăm nghìn đồng nên đã ra tay cướp tài sản để trả nợ.

Cảnh sát đang củng cố hồ sơ để truy tố Tiến.

Theo VnExpress