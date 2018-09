Lời khai lạnh lùng của bà mẹ vứt xác con trong bụi rậm

Tại cơ quan điều tra, người mẹ thản nhiên kể về hành động bỏ lại xác con ở bụi rậm ven đường.

Liên quan đến vụ việc người mẹ vứt xác con gái ở bụi rậm tại xã Tân Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Bình đang tạm giữ Đỗ Thị Vân (trú tại Xuân Lương, huyện Yên Thế - Bắc Giang) để tiến hành điều tra. Vân được xác định là người vứt xác con là cháu Đỗ Thu Thảo (sinh năm 2013).

Ông Nguyễn Khắc Tuyên, Trưởng Công an xã Tân Thành, cho hay: “Khoảng 10h sáng ngày 11/6, lực lượng Công an xã Tân Thành nhận được thông tin của người dân báo phát hiện thi thể của một cháu bé 3 tuổi bị vứt trong bụi rậm, đang phân hủy. Ngay sau đó, chúng tôi đã đến hiện trường tiến hành phong tỏa đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Phú Bình”.

Bà Trần Thị Lại (nhân chứng phát hiện thi thể bé gái) chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị Vân cho biết, khi cháu Thảo bị đau bụng, chị đã đưa cháu đi bệnh viện nhưng các bác sĩ không cứu được nên trả về.

Ngày 2/6, khi đến địa phận xã Sơn Cẩm (Thái Nguyên) thấy cháu đã tử vong nên chị này bảo lái xe taxi là gia đình ở gần đó và yêu cầu cho xuống. Đến gần 19h cùng ngày, chị này đã để lại xác con trong bụi rậm cách đường khoảng 5 m.

“Quá trình công an xã Tân Thành làm việc và lấy lời khai ban đầu của chị Vân thấy, chị này không hề bày tỏ một cảm xúc nào đau xót hay khóc lóc trước việc xảy ra với con của mình. Chúng tôi thật sự rất bất ngờ”, ông Tuyên cho hay.

Vị trí cháu Thảo nằm cạnh một bụi rậm, khu vực khuất, sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xong đã đưa thi thể cháu Thảo đi khâm liệm theo quy định. Tại hiện trường, người dân đã khử trùng bằng cách đốt lửa ở nơi phát hiện thi thể cháu Thảo, đồng thời thắp hương cầu mong linh hồn cháu bé siêu thoát.

Chính quyền địa phương nơi Đỗ Thị Vân sinh sống cho biết Vân không có chồng. Sau khi có bầu, Vân thường xuyên bỏ nhà đi xa, ít về quê.

Khoảng gần 10 ngày trở lại đây, Vân trở về nhà với bố mẹ và không có biểu hiện gì khác thường. Người phụ nữ cũng không thông báo cho mọi người biết việc con gái mình bị mất. Chỉ đến khi địa phương nhận được thông tin từ cơ quan công an mới nắm được sự việc.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên nhân vật đã được thay đổi.