Lời khai của trưởng công an xã sát hại cô giáo rồi phi tang xác

Vì mâu thuẫn tình ái, Thông lấy khăn siết cổ nạn nhân rồi nhét xác vào bao tải đem phi tang.

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Thông (Trưởng công an xã Đồng Lương) - nghi phạm trong vụ án giết người phi tang xác - để phục vụ công tác điều tra.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể nạn nhân bị vùi lấp.

Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, ông Lê Minh Phượng, cho hay nhiều cán bộ và nhân dân bị sốc khi nghe thông tin ông Thông gây án mạng. Theo ông Phượng, lâu nay có nghe người dân địa phương bàn tán về việc ông Thông có quan hệ tình cảm với cô giáo Tấm tuy nhiên, ông và mọi người trong cơ quan đều không nắm được cụ thể nên cũng không can thiệp.

"Chúng tôi rất buồn khi nghe tin. Trong quá trình làm việc anh Thông luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, sống hiền lành, hòa đồng với mọi người”, ông Phượng cho biết. Theo chủ tịch xã, nghi phạm đã có vợ và hai con đều đã lớn. Gần đây, vợ chồng Thông cũng hay xảy ra một vài mâu thuẫn.

Đại tá Phạm Văn Thường, Trưởng công an huyện Lang Chánh, thông tin trong quá trình xét hỏi, Thông khai có quan hệ tình cảm với chị Tấm nhiều năm nay dù cả hai đã có gia đình. Vợ ông Thông đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. “Thông khai, không chủ ý giết người tình song đã nhỡ tay”, đại tá Thường nói.

Tối 10/11, Thông chở chị Tấm đi mua xe máy mới nhưng không mua được. Trên đường quay về thì xảy ra cãi vã do Tấm nghi ngờ Thông có bạn gái mới. Đến đoạn đường vắng gần bãi rác xã Đồng Lương, hai người dừng xe tâm sự. Tấm ghen tuông lao vào cắn Thông. Do đau quá nên anh ta túm chiếc khăn nạn nhân đang quàng trên cổ và siết chặt. Hai người giằng co khoảng vài phút thì Tấm tắt thở. Thấy bạn gái đã chết, Thông hoảng sợ kéo xác vào lề đường. Anh ta sau đó chạy về nhà lấy một bao tải lớn quay trở lại nhét xác rồi kéo ra bãi rác phi tang.

Trước đó, ngày 12/11, người nhà đến công an trình báo chị Tấm đi đâu không rõ tung tích. Hai ngày sau, người dân phát hiện bao tải nồng nặc mùi hôi ở bãi rác xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh). Kiểm tra bên trong, phát hiện thi thể người phụ nữ. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là cô giáo Tấm, ông Thông bị cáo buộc là thủ phạm gây án.

Phạm Văn Thông (44 tuổi), quê xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. Từ tháng 5/2010 đến nay, Thông làm Trưởng công an xã Đồng Lương. Trước khi gây án, Thông là ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Đồng Lương nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Chân Nhân