Lời khai của kẻ trộm liên tiếp hiếp dâm thiếu phụ

Vào quán cà phê thấy nam thanh niên đang ngủ, Nhân cứa cổ người này 2 nhát sau đó khống chế và liên tiếp hiếp dâm thiếu phụ, trước khi cướp tài sản.

Chiều 29/11, công an TP Đà Nẵng đã di lý Mạc Văn Nhân (24 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) từ TP HCM về Đà Nẵng lấy lời khai làm rõ hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự công an TP Đà Nẵng, cho biết qua rà soát những người tình nghi, công an đã đưa ảnh nghi can cho nạn nhân nhận dạng.

Nghi can Mạc Văn Nhân tại cơ quan công an Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Người phụ nữ bị hại khẳng định chính Nhân là thủ phạm, nên cảnh sát hình sự thành phố lập tức huy động toàn bộ lực lượng truy xét. Nhân bị bắt tại TP HCM lúc 14h chiều ngày 28/11", thượng tá Cung nói.

Theo ông Cung, bước đầu Nhân khai do "cần tiền và cần tình" nên đã đột nhập vào quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám với mục đích trộm cắp và sau đó hiếp dâm.

Vào được quán cà phê, thấy nam thanh niên 25 tuổi đang nằm ngủ, Nhân sợ bị phát hiện nên đã tìm dao cứa hai nhát vào cổ người này. Nạn nhân bất tỉnh, Nhân gõ cửa phòng ngủ rồi hiếp dâm thiếu phụ, mặc cho nạn nhân van xin.

Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự TP Đà Nẵng, xác nhận lời khai của Nhân trùng khớp với lời khai của bị hại. Nghi can cũng thừa nhận gây ra một vụ việc tương tự ở phường Hòa Xuân.

"Hành vi cứa cổ nam thanh niên của Nhân nhằm mục đích giết người. Nghi can đột nhập vào nhà một phụ nữ ở Hòa Xuân cùng với ý định cướp tài sản và hiếp dâm, nên có cơ sở xác định đây là nghi can gây ra 2 vụ án", đại tá Dũng nói.

Ông Dũng nhận định nhiều khả năng hành động của Nhân khi ép nạn nhân làm trò quái đản, hay dùng dao nhọn đâm vào vùng nhạy cảm là do nghi can này mắc bệnh tà dâm, biến thái.

Nghi can liên tiếp hiếp dâm thiếu phụ cúi đầu nhận tội

"Nếu để tội phạm này ở ngoài xã hội thêm một thời gian nữa thì chắc chắn sẽ còn có những vụ việc tương tự", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có mặt tại nơi hỏi cung nghi phạm nói và đề nghị công an sớm khép lại vụ án, đưa ra xét xử nghiêm để răn đe những người có ý định tương tự.

Khoảng 1h15 ngày 23/11, Mạc Văn Nhân đột nhập quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cứa cổ người em trai và liên tiếp đe dọa, hiếp dâm người chị gái 34 tuổi. Kẻ cướp đã bỏ trốn cùng hơn 3 triệu đồng, khi bị hàng xóm của nữ chủ quán phát giác tri hô.

Trước đó khoảng 2h ngày 18/9, Nhân cũng đột nhập vào căn nhà ba tầng của một thiếu phụ ở Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), dùng dao không chế nữ chủ nhà để lấy hơn 2 triệu đồng tiền mặt, sau đó ép nạn nhân cho quan hệ tình dục. Bị nữ gia chủ chống cự đến cùng, Nhân dùng dao nhọn đâm chị này, cứa tay nạn nhân rồi bỏ đi.

Theo điều tra của công an, Nhân làm công nhân cho một công ty dọn vệ sinh nhưng bản tính ham chơi, lười lao động. Người này từng vào nhà các nạn nhân dọn vệ sinh, uống cà phê nên có thời gian tìm hiểu đường đi lối lại trước khi đột nhập.

Nhân xuất thân từ gia đình làm nông, khi chưa đủ 18 tuổi Nhân đã vào Long An thực hiện một vụ cướp tài sản và bị tuyên án 6 năm tù. Ra tù, anh ta không về quê tu chí làm ăn mà xuống Đà Nẵng làm công và liêp tiếp gây án.

