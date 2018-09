Lời khai của kẻ trả thù tình nữ sinh bằng axit

Để thực hiện kế hoạch hủy hoại nhan sắc người yêu, Sang rủ thêm Thanh và hứa khi thành công sẽ bán rẻ điện thoại iPhone 4 giá 100.000 đồng.

Ngày 16/10, Công an quận 9, TP HCM, tạm giữ hình sự Lê Thanh Sang và Phạm Hoàng Thanh (cùng 18 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Sang thừa nhận đã lên kế hoạch tạt axit bạn gái cũ tên Quỳnh, sau khi nữ sinh không chấp nhận nối lại tình xưa.

Trong sáng cùng ngày, cảnh sát đưa Sang đi thu giữ các vật chứng của vụ án như 2 bình axit chưa sử dụng, áo khoác ngoài, chiếc xe mượn của người cô… và nơi tên này ném ca đựng axit khi gây án.

Được đưa về lại cơ quan điều tra, Sang vẫn mặc bộ quần áo thể thao đồng phục của trường. Luống cuống xuống xe, nam thanh niên bước nhanh vào phòng làm việc. Phía ngoài, mẹ Sang cầm túi quần áo xộc xệch, hết đứng lên lại ngồi xuống, dán đôi mắt đỏ hoe về căn phòng con trai đang bị tạm giữ.

Sang và Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhanh chóng tỏ ra bình thản, Sang thỉnh thoảng lại nhếch môi cười. Nam thanh niên cho biết trước đây có quan hệ yêu đương với Quỳnh, bạn học thời phổ thông và cả cao đẳng ở quận 9. Hơn tháng trước cô nói lời chia tay, mặc Sang nhiều lần xuống nước năn nỉ. Có lần ức chế, Sang doạ sẽ tung clip hai người lúc còn tình cảm lên mạng. Tuy nhiên, do mối quan hệ chưa đi quá giới hạn nên Quỳnh làm ngơ, để mặc Sang "muốn làm gì thì làm".

Khoảng một tuần trước, Sang được cho là leo rào vào nhà Quỳnh, kề dao vào cổ nữ sinh yêu cầu phải ra ngoài nói chuyện. Chỉ đến khi cha mẹ cô gái hết mực khuyên nhủ, Sang mới chịu bỏ đi.

Vừa năn nỉ vừa hăm dọa cũng không lay chuyển được nữ sinh, Sang chuyển từ yêu sang hận. Trong nhà còn 3 bình axit dùng để đổ bình ắc qui xe máy mua từ tháng trước ở chợ Kim Biên, Sang lên kế hoạch tạt vào mặt Quỳnh. Ngày 13/10, nam sinh rủ Thanh - bạn chung xóm - đi chung, hứa bán cho cậu này chiếc điện thoại iPhone 4 đã bị khoá mạng với giá 100.000 đồng.

Bạn đồng ý, ngay hôm sau Sang chuộc điện thoại về đưa cho Thanh và hẹn ngày 15/10 ra tay. Hôm đó, để che giấu hành vi, Sang mượn chiếc áo khoác đen của bạn mặc bên ngoài, đeo khẩu tra và lấy xe của người cô đi.

Biết nữ sinh sẽ chở bạn từ trường về nhà, bộ đôi mai phục trên đường. Khi hai cô gái đi qua, chúng bám theo. Đến đường Lã Xuân Oai (quận 9), Sang đổ axit từ bình ra ca nhựa. Chờ đến đoạn vắng người, Sang bảo bạn chở vượt lên, tạt cả ca axit vào mặt Quỳnh đang cầm lái. Nữ sinh hoảng loạn kêu thét, loạng choạng làm ngã xe. Cô bạn ngồi sau cũng bị thương bởi axit bắn vào mặt, tay, cổ…

Khai với cảnh sát, các nạn nhân không xác định được hung thủ. Với những thông tin ít ỏi, Công an quận 9 xác định động cơ vụ án có thể do “trả thù tình”. Ngay chiều hôm đó Sang bị triệu tập.Suốt nhiều giờ Sang vẫn phủ nhận đã ra tay với người yêu cũ. Anh ta khai báo quanh co, nhiều lúc mâu thuẫn. Không thể lý giải được những vô lý trong chính lời khai của mình, cuối cùng nam sinh đã thừa nhận hành vi. Ngay sau đó Thanh cũng bị bắt.Tuy nhiên, Thanh lại cho rằng "không biết gì" về kế hoạch trả thù tình của cậu bạn thân. "Em không biết và chưa từng nhìn thấy bạn gái của Sang. Nó nói với em rằng bị nhóm kia đánh, rủ em đi đánh lại sẽ bán cho em cái điện thoại. Lúc mấy cô gái ngã xuống, em nghe họ kêu la đau đớn, hỏi thì Sang mới nói đó là axit", Thanh kể.

Vụ án đang được điều tra.

