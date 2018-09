Lời khai của kẻ giết cô gái cắm đầu vào xô nước

'Tôi không có ý định giết chết cô ấy, chỉ muốn cô ấy đừng la lớn gây ồn xung quanh nên bịt miệng, không ngờ chết người', Yép khai.

Đúng 12h trưa 4/4, Công an tỉnh Cà Mau đã di lý Châu Tô Yép (44 tuổi, ở ấp Hòa Thanh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) từ An Giang về đến Cà Mau. Người đàn ông này được xác định là hung thủ giết chết chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ở phường 6, TP Cà Mau) vào tối 29/3, sau đó trốn sang Campuchia.

Tại cơ quan công an, Yép khai mình là chủ xe khách, kiêm tài xế chạy tuyến Cà Mau - Châu Đốc (An Giang). Trong khoảng thời gian lui tới Cà Mau, Yép gặp và có tình cảm yêu đương với chị Luyến (có quán bán nước giải khát và thức ăn đối diện Bến xe khách Cà Mau ở phường 6.

Châu Tô Yép tại cơ quan công an.

Một số bạn bè của Yép cho biết, người đàn ông này có nhiều mối quan hệ tình cảm với nhiều người phụ nữ khác nhau và chị Luyến là một trong số đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Luyến quyết định chia tay với Yép để quen người khác.

Bản thân Yép do mê số đề, nên dù bị phụ tình, nhưng vẫn thường tìm đến gặp chị Luyến để ghi đề nợ. Nghĩ chuyện xưa, chị Luyến nhiều lần cho Yép ghi đề thiếu và số nợ ngày càng lớn khiến Yép mất khả năng thanh toán.

Một trinh sát hình sự Công an Cà Mau cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ án mạng nói trên, ngày 31/3 các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm. Tuy nhiên kẻ thủ ác quá ranh ma, bình thản và trở về An Giang sau khi gây án để trốn sang Campuchia, nên công tác truy bắt Yép mất khá nhiều thời gian.

“Chúng tôi đến quê của Yép thì nhận được thông tin anh ta đang ở Campuchia, và có ý định trốn sang Lào. Việc truy tìm Yép gặp khó khăn vì không biết Yép ở đâu bên nước bạn”, cảnh sát nói.

Quá trình phá án, các trinh sát phát hiện, Yép chỉ liên lạc với một người bạn khi y đến Campuchia. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau dẫn dụ Yép về biên giới Việt Nam mới thực hiện lệnh bắt giữ.

“Lúc đầu nghi phạm quanh co, không thừa nhận tội, nhưng khi chúng tôi đưa ra các chứng cớ, Yép đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết chết chị Luyến của mình” - một trinh sát tham gia phá án kể.

Theo cảnh sát, sau khi được di lý về Cà Mau, người đàn ông 44 tuổi này khai nhận thời gian qua có ghi đề nợ chị Luyến trên 20 triệu đồng, ngoài ra còn nợ tại địa phương hơn 400 triệu đồng.

Nhiều lần hứa trả tiền cho chị Luyến, nhưng Yép thất hứa vì không có tiền. Tối 29/3, khi xe của Yép về tới Cà Mau thì chị Luyến gọi điện thoại đòi tiền. “Luyến yêu cầu tôi đến phòng trọ của cô ấy, tôi nói Luyến nên ra quán cà phê nói chuyện, nhưng Luyến không chịu”, Yép khai.

Tại phòng trọ của chị Luyến, Yép bị chị buộc phải trả trước 10 triệu đồng, xin được trả trước 2 triệu đồng, nhưng bị tình cũ khước từ. Không những thế, chị Luyến còn dọa sáng hôm sau sẽ nói chuyện Yép thiếu nợ chị cho nhiều người ở bến xe biết.

“Tôi sợ cô ấy la lớn mọi người sẽ nghe, tôi chỉ đưa tay bịt miệng Luyến, nhưng cô ấy càng la lớn nên tôi đè mặt Luyến xuống nệm, để cô ấy đừng la, nhưng không ngờ làm Luyến tử vong” - Yép khai.

Sau khi biết chị Luyến chết, Yép đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, rồi tạo hiện trường giả bằng cách để đầu nạn nhân cắm vào xô nước. Kế tiếp, Yép lấy 2 điện thoại cùng 32 chiếc vòng vàng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường, về lại nhà trọ gần đó ngủ đến sáng hôm sau thì chạy xe về An Giang, bỏ trốn.

