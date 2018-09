'Lời kêu oan' của bộ hài cốt sau gần 1.000 ngày bị vùi dưới sông

Người lái đò dùng mái chèo đoạt mạng khách, cướp tiền, tài sản rồi vùi xác nạn nhân dưới lòng sông. Gần 3 năm sau bộ xương mới được phát hiện.

Những người chèo đò, dân thuyền chài… ở khúc sông Phó Đáy (thuộc thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) mỗi khi trà dư tửu hậu hay tán gẫu tại một quán nước chè chén ven sông, trong đó có câu chuyện thoạt nghe đầy chất mê tín, nhưng nhiều tình tiết lại rất thật, nhiều người kể giống hệt nhau, dù câu chuyện từ năm 2010.

Đó là cứ mỗi khi đi qua khúc sông này vào tầm khoảng 19-21h, ai ngồi trên thuyền đều văng vẳng nghe những âm thanh rất giống với tiếng người kêu cứu. Có lần người ta còn thấy cả một bóng áo trắng hiện ra trong làn sương khói mờ ảo, rồi lại biến mất.

Lúc đầu, chỉ những người đàn bà và người yếu bóng vía mới kể lại câu chuyện đó. Nhưng sau có cả thanh niên trai tráng, khỏe mạnh cũng khẳng định rằng những tiếng kêu cứu là có thật. Và dù tiếng động cơ máy có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì âm thanh nghe có vẻ rất yếu ớt kia vẫn xộc thẳng vào tai họ.

Mỗi lần nghe thấy tiếng kêu cứu, chủ tàu lẫn thợ thuyền đều dỏng tai lên nghe, đồng thời lấy đèn pin quét khắp mặt sông để tìm xem có người nào bị chết đuối hay không. Song tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Bà chủ quán nước còn kể, vào ngày rằm tháng 7 âm lịch bà còn thấy một gia đình mang hương hoa vàng mã ra giữa sông để cúng lễ…

Trước đó, tháng 5/2009, một công an viên xã Liên Hòa (Lập Thạch) trong một buổi trực đêm có nhận được một cuộc điện thoại nặc danh. Từ phía đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông nói rằng nếu như có phát hiện một trường hợp mất tích nào thì đó là một vụ giết người. Sau khi nói dứt câu, người đàn ông đó dập máy và về sau không thể liên lạc với số thuê bao đó được nữa.

Bộ hài cốt được dưới lớp cát chôn vùi không dưới 2 năm. Ảnh minh hoạ.

Chiều ngày 4/5/2010, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin tại khúc sông Phó Đáy người dân phát hiện một bộ hài cốt, áng chừng bị chôn vùi dưới lớp cát không dưới 2 năm. Cụ thể trưa hôm đó tàu hút cát của một công ty tư nhân đang tiến hành khai thác trên sông Phó Đáy thì bất ngờ phát hiện có dấu hiệu lạ ở phía ống hút. Các công nhân của tàu liền xuống kiểm tra vì nghi có vật thể lạ mắc vào đầu ống.

Một số công nhân liền xuống gỡ đoạn ống hút nhấc lên thì phát hiện ra có một chiếc quần dài mắc ở phần miệng ống. Tiến hành gỡ chiếc quần đó ra thì bất ngờ một số đoạn xương giống với xương người bỗng nhiên rơi ra. Xem xét một hồi, các công nhân chắc chắn đây là xương người nên đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lực lượng điều tra hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Công tác khai quật khu vực nghi là có hài cốt đã được thực hiện nhanh chóng. Kết quả cho thấy, số hài cốt thu được là của người, xếp sắp lại thành một bộ hoàn chỉnh dù có thiếu một vài bộ phận.

Theo những dấu vết để lại trên bộ hài cốt, kết quả giám định đã cho thấy nạn nhân có rất nhiều vết thương ở phần đầu và đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Trên cơ sở những kết quả này, bước đầu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận định rất có thể đây là một vụ giết người nên đã tổ chức một cuộc họp khẩn.

Một ban chuyên án được thành lập khẩn trương tiến hành điều tra về vụ án phía sau bộ hài cốt được phát hiện ở sông Phó Đáy. Tiến hành pháp y lại bộ hài cốt, kết quả từ Viện khoa học hình sự cho thấy, nạn nhân là nam giới và thời điểm tử vong là vào khoảng giữa năm 2007.

Hướng điều tra trước hết phải xác minh được danh tính của nạn nhân. Lấy hiện trường phát hiện ra hài cốt là tâm điểm, các mũi trinh sát tỏa ra các hướng khác nhau để rà soát. Nội dung là sẽ tìm một người đàn ông mất tích cách đây hơn 3 năm về trước để từ đó sẽ sàng lọc, tìm kiếm.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nắm được thông tin về danh tính một người đàn ông bỗng nhiên mất tích vào năm 2007. Người này là Phan Văn Thu, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc). Theo như thông tin từ gia đình người mất tích cung cấp thì vào khoảng tháng 8/2007, anh Thu có đi thu mua nứa ở xã kế bên và từ đó không thấy trở về. Người thân đã báo cáo lên cơ quan chức năng nhưng vài năm sau đó vẫn không hề có thông tin gì.

Phan Văn Mão.

Chắp nối những thông tin từ lực lượng kỹ thuật hình sự và thông tin phía gia đình anh Thu, lực lượng điều tra nhận thấy có sự trùng khớp về yếu tố thời gian. Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngay sau đó đã chỉ đạo mang mẫu phẩm của bộ hài cốt và mẫu phẩm do gia đình anh Thu cung cấp đưa lên Viện kỹ thuật hình sự, Bộ Công an để xét nghiệm ADN.

Sau một thời gian khẩn trương xét nghiệm, kết quả khẳng định, hai mẫu phẩm này trùng khớp. Như vậy đã có thể khẳng định bộ hài cốt kia chính là anh Thu và rất có thể người đàn ông này đã bị sát hại trong ngày đi thu mua nứa.

Thông tin gia đình cho biết, ngày anh Thu đi mua nứa có mang theo khoảng 5 triệu đồng. Căn cứ vào thông tin này, lực lượng điều tra nhận định, có kẻ sát hại anh Thu với động cơ giết người, cướp của. Tập trung hướng điều tra này, nhiệm vụ tiếp theo của ban chuyên án là phải xác định được nơi anh Thu đã bị sát hại để từ đó sẽ khoanh vùng người nghi vấn.

Các trinh sát đã bí mật có mặt tại gia đình nơi anh Thu đến để mua nứa được biết, hôm đó trùng vào ngày rằm tháng 7/2007. Vào ngày hôm đó, anh Thu có đến nhưng gia đình bán nứa không có nên đã hẹn ngày hôm khác. Vào ngày đó, gia đình bán nứa có làm cỗ nên mời anh Thu ở lại dùng bữa. Ngồi uống rượu đến chiều muộn thì anh Thu ra về và hẹn hôm sau sẽ đến mua.

Trên cơ sở những thông tin đã thu thập được, ban chuyên án lên được một bản đồ di chuyển của anh Thu từ khi rời nhà bán nứa để trở về. Nghiên cứu kỹ lưỡng cung đường này, các điều tra viên nhận thấy muốn về tới thị trấn Hòa Hợp chắc chắn anh Thu phải đi qua bến đò thuộc xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch. Từ đây, theo tính toán logic thì rất có thể anh Thu đã bị sát hại ở khu vực bến đò nên kẻ gây án mới mang xác vùi ở bờ sông. Vị trí bến đò cách nơi phát hiện ra hài cốt anh Thu khoảng 3 km về hướng thượng nguồn vì vậy đây rất có thể là cơ sở để xác định hướng điều tra tiếp theo.

Mão, Thìn, Bắc trước vành móng ngựa.

Thông tin được thu thập từ người dân, trinh sát phát hiện Nguyễn Tiến Bắc (sinh năm 1984, một người thuộc xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thời điểm năm 2008 có đi một chiếc xe máy đặc điểm giống như chiếc xe của anh Thu trước đây. Tuy nhiên, hiện tại Bắc đã đi vào Bình Dương làm ăn, không còn ở địa phương.

Nghiên cứu kỹ lưỡng về Nguyễn Tiến Bắc, ban chuyên án nhận thấy, mẹ vợ của Bắc vốn làm nghề lái đò trên sông Phó Đáy. Gia đình vợ Bắc có hai người con trai là Phan Văn Mão và Phan Văn Thìn. Tập trung tìm hiểu gia đình nhà mẹ vợ của Bắc, theo thông tin từ người dân cung cấp thì suốt từ năm 2007 cho đến nay, cứ đến ngày Rằm là bà mẹ của Mão và Thìn đều mang vàng hương ra sông để cúng lễ.

Tập trung đấu tranh vào chi tiết chiếc xe máy, lúc đầu Bắc viện ra rất nhiều lý do nhưng sau đó đã thừa nhận, chiếc xe này là do Mão cho và y cũng khai ra việc chính người em vợ đã giết anh Thu.

Căn cứ vào lời khai này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã lập kế hoạch bắt giữ Phan Văn Mão (sinh năm 1987, trú tại Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ vụ việc. Sau khi bị bắt, Mão đã thừa nhận hành vi giết hại anh Phan Văn Thu và khai báo toàn bộ diễn biến vụ việc.

Theo đó vào tối ngày Rằm tháng 7/2007, lúc đó vào khoảng hơn 7 giờ tối thì anh Phan Văn Thu nhờ chở đò qua sông. Lúc này trời đã gần tối hẳn, Mão và gia đình cũng đã nghỉ để về nhà ăn cơm nhưng anh Thu cứ nài nỉ nhờ chở để về nhà. Mão nhận lời nên đã lấy đò chở anh Thu sang sông.

Trong quá trình di chuyển, Mão có nói chuyện với anh Thu. Mão biết anh Thu vừa đi mua nứa nhưng chưa có hàng. Ngay lúc đó Mão đã nảy sinh suy nghĩ anh Thu chắc chắn có nhiều tiền trong người nên có ý định cướp của, hơn nữa nhìn chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn mới nên y càng quyết tâm thực hiện hành vi của mình.

Lái đò ra đến giữa sông, trong lúc anh Thu ngồi nhìn về phía trước, Mão dùng mái chèo từ phía sau vụt mạnh vào đầu nạn nhân rồi tiếp tục tấn công anh Thu cho đến chết hẳn, Mão lục người nạn nhân lấy hết tài sản sau đó chèo thuyền lên thượng nguồn cách nơi gây án khoảng 3 km sau đó đáp vào bờ tự bới cát rồi chôn thi thể nạn nhân hòng phi tang.

Sau khi gây án xong, Mão về nhà và mang toàn bộ câu chuyện đó kể cho gia đình trong đó có cả Nguyễn Tiến Bắc. Thay vì khuyên răn con em mình đầu thú, mẹ của Mão đã im lặng hoàn toàn. Vì ám ảnh với hành vi giết người, ngay trong đêm gây án, mẹ con nhà Mão đã mang vàng hương rồi âm thầm đi lên khu vực chôn xác anh Thu để cúng lễ.

Một thời gian ngắn sau đó, gia đình Mão cũng không làm nghề lái đò nữa mà tìm cách đi làm ăn xa với hy vọng vụ án mạng kia sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.

