Lời kể uất nghẹn của nữ sinh bị cưỡng bức ở bệnh viện

Thấy Vân mệt mỏi, Cường đề nghị truyền nước rồi cố tình tiêm thuốc mê vào ống truyền và thực hiện hành vi đồi bại.

Sự việc đã trôi qua hơn một tuần nhưng chị Trần Thị Vân (20 tuổi, sinh viên trường trung cấp y, trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) vẫn sốc đến mức “tuyệt giao” với những người khác phái. Ngay cả khi gặp những người thân, cô cũng không giữ được bình tĩnh mà luôn tìm cách trốn tránh. Cô vẫn sống trong mặc cảm, luôn trách mình quá khờ dại khi trót đặt niềm tin nhầm chỗ.

Sáng ngày 24/2, công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, tiếp nhận đơn trình báo của Vân về việc bị hiếp dâm. Trong đơn tố cáo, Vân cho biết cô đã bị hiếp dâm bởi chính người điều dưỡng cùng ca trực với mình trong đêm hôm ấy.

Tối 22/2, Vân được phân công trực theo lịch cùng với Lê Duy Cường (26 tuổi, ở phường Nghĩa Trung, huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) là nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Trong ca trực có thêm một số thực tập sinh khác, nhưng không ai ở lại qua đêm, chỉ có Vân ở lại cùng với Cường.

Đến nửa đêm, vì mệt nên Vân vào phòng trực nghỉ. Lúc này Cường cũng ở trong phòng, thấy Vân có biểu hiện mệt nên hắn gợi ý truyền nước để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tin tưởng Cường, nên Vân đồng ý. Tranh thủ lúc vừa truyền nước, Vân chợp mắt một chút nhưng cũng chính lúc ấy, Cường nổi máu bệnh hoạn.

Nạn nhân đau đớn kể lại đêm định mệnh bị tên điều dưỡng cưỡng bức.

Cường thấy trong tủ thuốc của phòng trực có sẵn thuốc mê nên nảy ra ý định tiêm thuốc mê vào dung dịch đang truyền của cô gái. Cường lẻn vào buồng nghỉ rồi bắt đầu kế hoạch. Sau khi tiêm thuốc, Cường chờ một lúc cho thuốc ngấm mới bắt đầu hành sự.

Mặc dù ngấm thuốc mê, nhưng Vân vẫn lờ mờ nhận thấy sự việc đang xảy ra. Tuy nhiên, cô không thể điều khiển được chân tay để đẩy kẻ đồi bại đang chiếm đoạt thân thể mình ra. Sau khi cưỡng bức cô gái không còn sức chống cự, Cường mặc quần áo lại cho Vân rồi bỏ ra ngoài. Chỉ đến sáng, khi thuốc mê tan hết, cô gái mới chạy tới cơ quan chức năng tố cáo hành động của Cường.



Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, cơ quan công an thị xã Gia Nghĩa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sự việc. Ngay khi bị đưa về cơ quan công an, Cường luôn quanh co. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau, thấy đuối lý, Cường đổ do nạn nhân khiêu khích, đồng ý cho hắn vui vẻ. Thế nhưng, lời biện hộ của hắn không qua mắt được cán bộ điều tra. Trước những chứng cứ và lời tố cáo của nạn nhân, tên “yêu râu xanh” đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự việc.

Vân ân hận: “Nếu như em không quá cả tin thì sự việc đã không xảy ra. Dù không muốn khơi dậy vết thương lòng nhưng em vẫn kể lại sự việc để làm bài học cho mọi người!”. Vân chia sẻ, cách đây gần một tháng, theo lịch học của trường thì đến học kỳ thứ 2 của năm thứ 2, các học sinh tại trường trung cấp y phải đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế để thực tập. Vân được nhiều người giới thiệu tới thực tập tại Khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Khi vào bệnh viện thực tập, Cường thấy Vân xinh xắn dễ thương nên tỏ ra quan tâm đặc biệt. Vì là người đi trước, lại làm việc ở đây nên Cường tỏ ra am hiểu mọi nội quy cũng như sốt sắng trong việc hướng dẫn Vân và các bạn quá trình thực tập. Thấy Cường nhiệt tình, lại ăn nói có duyên nên Vân cũng có chút cảm tình.

Sau khi xảy ra chuyện, Vân không dám nói cho gia đình biết vì sợ mọi người lo lắng, cũng như sẽ lên tìm Cường để trả thù. Vân âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn và cả những mặc cảm dày vò mình. Một số bạn bè biết chuyện cũng tới thăm hỏi và động viên, an ủi cô để tiếp tục học hành và hoàn thành quá trình thực tập.

Vũ Thị Hương, một người bạn ở chung phòng với Vân, cho biết: “Bây giờ Vân rất sợ phải ở một mình, hay phải đối diện với người khác phái. Mấy ngày hôm nay, Vân không ăn uống được gì, trong giấc ngủ thi thoảng vẫn hay giật mình thức giấc và sợ hãi. Vì cũng phải đi thực tập nên bạn bè thay nhau đến ở cùng và động viên tinh thần Vân. Chẳng biết sau sự việc này, đến bao giờ Vân mới hết hoang mang”.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cho biết, vì chưa có kết luận điều tra nên bệnh viện chưa thể trả lời báo chí về vụ việc này. Một cán bộ điều tra công an thị xã Gia Nghĩa cho biết, sau khi tiến hành lấy lời khai của Lê Duy Cường, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự, do gia đình bảo lãnh nên Cường đã được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú chờ điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Pháp Luật Xã Hội

* Tên nạn nhân đã được thay đổi