Lộ diện kẻ hiếp dâm, sát hại nữ sinh từ chiếc ví đánh rơi

Gã thanh niên 19 tuổi dùng sức mạnh khống chế bé gái lớp 7 để hiếp dâm, siết cổ bỏ xác trong rừng.

Đại tá Phạm Hoài Nam (Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An) cho hay nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 13 tuổi vứt xác trong rừng được xác định là Lý Thành Đạt (19 tuổi).

Đạt khai đêm 11/5 đến nhà rủ bé Lam đi chơi. Tại một khu rừng cách nhà không xa, Đạt khống chế đứa trẻ để quan hệ tình dục nhưng bị chống cự quyết liệt. Không buông tha cô bé hàng xóm, "yêu râu xanh" dùng sức mạnh để thực hiện đến cùng ý đồ đồi bại. Trước khi bỏ đi, hắn bóp cổ, quấn dây rừng để sát hại nạn nhân.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được chiếc ví có chứng minh nhân dân mang tên Lý Văn Đạt gần thi thể bé Lam. Từ đây, việc khoanh vùng nghi can được xác định nhanh chóng. Khai với cảnh sát, Đạt thừa nhận trong lúc vội bỏ trốn đã đánh rơi ví.

"Yêu râu xanh" 19 tuổi này đang bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Hiện trường phát hiện thi thể bé Lam.

Hơn một tuần trước, bé Lam (13 tuổi) xin bố mẹ đi chơi cùng bạn. Khuya cùng ngày không thấy trở về, nghĩ con ngủ lại nhà bạn nên gia đình không đi tìm. Sáng hôm sau không thấy Lam, cả nhà tá hỏa song không mọi nỗ lực tìm kiếm không có kết quả.

Đêm 18/5, khi mùi hôi thối phát ra từ khu rừng trên địa bàn, một số người soi đèn đã tìm thấy thi thể bé Lam trong tình trạng phân hủy.

Theo VnExpress