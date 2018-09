Lỡ chuyến bay vì khuôn mặt khác lạ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Nhân viên an ninh sân bay không cho một cô gái Trung Quốc lên máy bay vì thấy cô không giống ảnh trong hộ chiếu.

Người phụ nữ 28 tuổi, họ Zhang, đã mua vé cho chuyến bay từ Thành Đô tới Thượng Hải, Trung Quốc vào hôm 14/1. Tuy nhiên, khi cô này dừng lại tại trạm kiểm tra an ninh thì được thông báo rằng hệ thống nhận diện khuôn mặt không thể xác định được khuôn mặt của Zhang.

Zhang trước (bìa trái) và sau khi (bìa phải) phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo Chengdu Business Daily, Zhang đã cố giải thích với nhân viên an ninh rằng do cô đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt nhưng vô ích. Nhân viên an ninh nhất định yêu cầu Zhang phải đến sở cảnh sát để xác minh danh tính của mình.

Cuối cùng người phụ nữ 28 tuổi đã phải mất 4 tiếng để chứng minh cô chính là Zhang trong thẻ căn cước. Và tất nhiên, chuyến bay của cô đã cất cánh. Zhang đã gửi khiếu nại lên bộ phận quản lý sân bay nhưng không được chấp nhận và vẫn phải hủy chiếc vé có giá 1.190 nhân dân tệ (4,2 triệu đồng). Sau đó, người phụ nữ này đã phải bắt tàu đến Thượng Hải thay vì ngồi máy bay.

Sau vụ việc, cảnh sát Trung Quốc cho biết ngày càng có nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến diện mạo thay đổi. Vì vậy, cảnh sát nước này khuyên người dân nên đi làm lại chứng minh nhân dân khi có thay đổi về ngoại hình.

Tháng 10 năm ngoái, một bức ảnh ba phụ nữ Trung Quốc được cho là không thể lên máy bay hồi hương từ Hàn Quốc vì khuôn mặt sưng tấy sau phẫu thuật thẩm mỹ được lan truyền. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, người ta đã xác định được đây là tin giả.