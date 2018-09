Linh cảm của người mẹ cứu sống con trai trong thảm án Lào Cai

Nghi có chuyện bất thường, bà Cói quyết liệt ngăn cản con trai đi vào nhà bằng cửa chính nơi hung thủ đặt bẫy kíp chĩa ra ngoài.

Đến hôm nay, gia đình anh Tẩn Ông Nải vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì giáng xuống gia đình của mình. Chỉ một đêm, vợ, hai con và cháu ruột bị kẻ thủ ác sát hại dã man.

Anh Nải vừa khóc vừa nói: "Nếu cháu không bị sát hại thì hôm 12/8 gia đình sẽ làm lễ đầy tháng và đặt tên cho cháu theo đúng phong tục của người Dao". Cũng theo lời anh Nải, cháu thứ hai bị sát hại khi được hơn 20 ngày tuổi, vợ chồng đã bàn với ông bà nội dự định đặt tên cháu là Tẩn Thùy Vân.

Anh Nải run run nói: "Cũng may hôm đó có mẹ can ngăn không thì tôi cũng bị bẫy súng bắn chết rồi".

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường bẫy súng kíp tại nhà anh Nải

Theo lời kể của anh Nải, sáng ngày 9/8, anh cùng bố mẹ là ông Tẩn Già Xỉn (48 tuổi) và Chẻo Mù Cói (47 tuổi) đi làm nương. Vì nương cách nhà mấy cây số đi bộ nên mọi người ở lại ăn trưa trên rẫy rồi chiều làm tiếp.

Chập tối anh Nải và bố mẹ về đến nhà thấy các cửa đều khóa, gọi không thấy ai thưa, anh định phá cửa chính vào nhà thì mẹ anh (bà Chẻo Mù Cói) can ngăn một cách quyết liệt. Sau này hỏi lại bà Cói bảo nghi có chuyện không bình thường vì con dâu mới sinh con không thể đi đâu được, im ắng thế này chắc chắn có chuyện chẳng lành.

Chính vì sự cảnh giác và linh cảm của mẹ mà anh Nải bỏ ý định phá khóa mà đi vào bằng cửa sau vốn không được gia cố chắc chắn.

Anh Nải và mẹ - bà Chẻo Mù Cói. Ảnh: Zing.vn.

Khi vào trong nhà, mọi người mới phát hiện khẩu súng kíp đã nhồi đạn sẵn, gác lên 3 chiếc ghế mây chồng lên nhau, ngoài cửa buộc dây đến cò súng. Nếu người đẩy cửa vào chắc chắn súng nổ sẽ bắn trúng ngực. "Cái bẫy này làm giống như bẫy thú người dân vẫn đặt trong rừng" - ông Tẩn Già Xín bố anh Nải cho biết.

Theo các trinh sát, hung thủ là một kẻ rất ma mãnh và nhiều thủ đoạn. Sau này khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ được chùm chìa khóa cửa nghi can cố tình vứt ra trước sân. Nếu thiếu một chút may mắn, anh Nải tìm thấy chìa khóa này mở cửa chính thì chắc chắn sẽ dính bẫy súng do kẻ giết người cài sau cửa.

Vợ chồng anh Nải trong ngày cưới. Ảnh: Zing.vn.

Đến 15h30 chiều nay 15/8, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng Công an vẫn đang bám địa bàn, triển khai nhiều phương án truy bắt Tẩn Láo Lở - nghi can duy nhất gây ra vụ thảm án ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Theo An Ninh Thủ Đô