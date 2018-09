Lễ diễu hành mừng ngày thống nhất ở TP HCM

Đoàn diễu binh 38 khối bao gồm xe chỉ huy của quân đội và công an, mỗi khối 100 người thuộc các lực lượng vũ trang. Đầy đủ các quân binh chủng của quân đội, công an, các lực lượng biểu trưng cho lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ và các quân binh chủng hiện đại. Đội hình lực lượng vũ trang nhân dân. Đi đầu là xe chỉ huy do Trung tướng Bế Xuân Trường - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - dẫn đầu.