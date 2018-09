Lấy trộm vòng vàng nhét vào khẩu trang

Vờ mua nữ trang, Đào kêu nhân viên tiệm vàng lấy bộ vòng 6 chiếc để xem rồi tìm cách giấu vào khẩu trang mang sang tiệm khác bán.

Ngày 30/6, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tiếp tục tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Xuân Đào (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can khai sáng 26/6 thuê xe ôm từ TP HCM xuống Tiền Giang với ý định tìm nơi trộm cắp. Đến tiệm vàng Lê Nguyễn ở TP Mỹ Tho, Đào ghé vào hỏi mua nữ trang và đề nghị nhân viên lấy xem bộ vòng 6 chiếc, loại 18K.

Vừa xem vừa đề nghị lấy thêm vài bộ nữa, lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng sơ hở, Đào nhét bộ vòng 6 chiếc vào khẩu trang rồi bỏ đi với lý do không chọn được kiểu nào phù hợp.

Khi nữ khách vừa ra xe, tiệm vàng linh tính có chuyện không hay nên bật camera an ninh kiểm tra, phát hiện người này trộm bộ vòng, cho nhân viên chạy đi tìm khắp các tuyến đường ở Mỹ Tho và phát hiện Đào ngồi trên xe ôm khi vừa bán bộ vòng cho một tiệm vàng khác với giá trên 7 triệu đồng.

"Nhân viên tiệm vàng truy hô để người đi đường hợp sức bắt Đào giao công an. Nghi can khai năm ngoái bị TAND TP Long Xuyên (An Giang) phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng chưa chấp hành án vì mang thai và đang nuôi con nhỏ", một cán bộ điều tra cho biết.

Ngọc Huỳnh