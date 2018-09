'Lấp đất đến cổ con, tôi bủn rủn chân tay'

Bỏ con gái vào bao nilon đem ra vườn 'chôn sống', nhưng chỉ lấp đất đến cổ con thì chị Trúc bủn rủn chân tay.

Suốt ngày 4/10, chị Lê Thị Cẩm Trúc - người mẹ bị cho là “chôn sống” con ở khu vực 8, phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khóc đến sưng cả mắt. Được người thân an ủi, sản phụ 39 tuổi nằm thiêm thiếp trên giường, kể bằng giọng đứt đoạn về cuộc sống cơ cực và đêm “định mệnh” tự vượt cạn rồi mang con gái ra lùm cây đào đất chôn.

Bé gái suýt bị mẹ chôn sống khi mới chào đời. Ảnh: Trà Giang

Theo chị Trúc, gia đình rất nghèo, không có vườn ruộng. Anh Trương Văn Nhân (43 tuổi, chồng chị Trúc) làm phụ hồ, chị không nghề nghiệp nên hàng ngày mò cua bắt ốc, ai thuê gì làm nấy. Đầu năm nay con trai lớn 15 tuổi phải bỏ học đi phụ bán cà phê kiếm tiền giúp cha mẹ.

Cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị Trúc vay mượn khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống. Với lãi suất nóng từ 50-60%, không có tiền trả hàng tuần nên vợ chồng chị bị chủ nợ kê thêm nhiều lần khiến tổng nợ lên đến gần 200 triệu đồng, càng làm cho người phụ nữ nghèo quẫn trí.

“Có bầu 5 tháng tôi mới biết. Sợ mẹ chồng rầy nên tôi không dám hé môi, cố giấu đến đâu hay đến đó. Vài hôm trước tôi nhẩm tính gần đến ngày sinh nhưng không có tiền mua quần áo cho con. Tối 2/10 tôi đau bụng nhưng chồng không biết vì anh ấy đi làm hồ về, nhậu say lăn ra ngủ”, chị Trúc kể.

Hơn 19h, đau bụng dữ dội, chị Trúc tắt đèn đi xuống bếp khi mọi người đã ngủ. Gần 20 phút đau quằn quại, bé gái chào đời, lọt xuống nền gạch khóc thét lên nhưng không làm người nào trong nhà thức giấc.

"Vừa sợ, vừa đau, nghĩ đến gia đình nghèo không đủ điều kiện nuôi con khôn lớn tôi đau lòng lắm. Trong lúc quẩn trí, tôi bỏ con vào bọc, lấy bao quấn thêm bên ngoài. Ôm con ra lùm cây gần nhà, dùng dao đào đất, đặt xuống rồi phủ đất lên. Phủ đến cổ con, tôi hoa cả mắt, tay chân bủn rủn nên vội bỏ vào nhà vì không nỡ chôn sống con mình", người mẹ giàn giụa nước mắt.

Hơn 21h, nghe nhiều người xôn xao bên ngoài, chị Trúc nghi hàng xóm phát hiện con mình ngoài lùm cây nhưng không dám lên tiếng. Người mẹ vừa vứt đi núm ruột cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Khi trời sáng, chị quấn bụng cho to như còn mang bầu, thay quần áo cho con đi học rồi cầm búa ra sân chẻ hết đống củi nhằm qua mặt láng giềng.

"Trưa hôm đó biết con mình được vợ chồng cạnh nhà chăm sóc, tôi tạm an tâm nhưng nghe mẹ chồng chạy sang nói mọi người nghi bé gái là con tôi. Lúc đó tôi run bắn người nhưng cố giữ bình tĩnh. Chiều cùng ngày khi không nghe ai nhắc chuyện đứa bé bị bỏ rơi, tôi tạm an tâm lên giường nằm", chị Trúc kể.

Bà Công tiếp tục nuôi dưỡng bé Trúc Mai. Ảnh: Trà Giang

Lúc này vợ chồng bà Đỗ Thị Công đặt tên cho bé gái là Trúc Mai vì "phát hiện gần nhà chị Trúc, bé nằm dưới gốc mai". Tối 3/10, cán bộ phụ nữ ấp đến chở chị Trúc lên công an phường An Bình. Tại đây, sản phụ bị tình nghi sinh con rồi vứt bỏ núm ruột nhưng chị Trúc gạt ngang, tìm cách “đánh trống lảng”. Khi nghe đoàn thể địa phương phân tích sai trái, công an phường đề nghị đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai nhi thì sản phụ bật khóc và khai sự thật.

Theo chị Trúc, đêm qua tiếp tục thức trắng. "Đến 4h sáng nay tôi gọi chồng thức giấc rồi kể lại toàn bộ vụ việc vì nhận ra hành vi sai trái của mình. Chồng mắng tôi là ‘loài cầm thú’ rồi bỏ ra ngoài gọi điện cho cha mẹ".

Trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng công an phường An Bình cho biết đang bàn với Công an quận Ninh Kiều hướng xử lý vụ việc sao cho hợp tình, hợp lý, không trái quy định của pháp luật. Hiện vợ chồng bà Công tiếp tục chăm sóc bé Trúc Mai và chị Trúc có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng.

Lin Ca - Thạch Thảo