Lao qua dải phân cách, ôtô khách chở 7 người bị đâm nát

Ôtô khách chở 7 người chạy trên quốc lộ 1A lao qua dải phân cách và bị xe bồn đâm ngang khiến nhiều người bị thương.

Sáng 25/9, xe khách 29 chỗ biển Nghệ An chạy tuyến thành phố Vinh - huyện Quế Phong (Nghệ An). Khoảng 6h khi xe đang chạy trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc qua đoạn qua xã Diễn An (huyện Diễn Châu) thì tài xế mất lái khiến xe leo qua dải phân cách, lao sang làn đường ngược chiều. Xe bồn chạy hướng Bắc - Nam phanh không kịp nên đâm ngang hông xe khách.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Anh Thư.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có bảy người. Cú đâm mạnh khiến bốn người bị thương nặng được chuyển tới bệnh viện 115 cứu chữa.

Tài xế xe bồn bị mắc kẹt ở chân, được lực lượng cứu hộ dùng xà beng cạy phá cabin đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, đầu xe bồn dập nát, còn chiếc xe khách vỡ tung nhiều bộ phận bên hông và kính chắn gió phía trước.

Cận cảnh phần cabin chiếc xe bồn gặp nạn. Ảnh: Anh Thư.

Tại khoa cấp cứu bệnh viện 115, anh Hà Văn Toàn (46 tuổi, trú huyện Tân Kỳ), nạn nhân trên xe khách, kể anh ngồi hàng ghế thứ ba trên xuống. Sau tiếng động chát chúa thì chân tay anh trầy xước, đầu đau choáng.

"Tôi đang ngủ lơ mơ thì thấy xe chao đảo trong giây lát rồi một tiếng động mạnh phát ra, nhìn sang bên cạnh thấy mấy người khác bất tỉnh, sau đó tôi cũng lịm dần rồi được xe cấp cứu chuyển đi", anh Toàn nhớ lại giây phút xe gặp nạn.

4 nạn nhân được đưa tới bệnh viện 115 Nghệ An hầu hết bị đa chấn thương. Trong đó có hai trường hợp bị thương nặng được chuyển tới bệnh viện đa khoa Nghệ An tiếp tục cứu chữa.

Nạn nhân trong vụ tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. Ảnh: Anh Thư.

Vụ tai nạn khiến một làn đường hướng Bắc - Nam bị ách tắc cục bộ. Công an huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Gần trưa nay, hai chiếc xe trong vụ tai nạn đã được cẩu khỏi hiện trường.