Lãnh án 10 năm tù vì cướp 484.000 đồng

Ở công viên, hai 9x là Quang và On đã khống chế cướp của Phát 484.000 đồng.

Ngày 16/8, TAND quận 5, TP HCM tuyên phạt Vương Mạnh Quang (sinh năm 1999, không nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) 10 năm tù giam và Huỳnh Văn On (sinh năm 1993, quê Sóc Trăng) 7 năm 6 tháng tù giam cùng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 24/8/2015, Vương Tấn Phát đi bộ đến khu vực Công viên Thăng Long, phường 13, quận 5 thì gặp bạn là On (cùng xóm, quê Sóc Trăng). Sau đó, cả hai đi vào bên trong công viên thì gặp bạn của On là Quang.

Bị cáo Huỳnh Văn On tại tòa.

Tại đây, ba người đi vào nhà chòi bên trong công viên ngồi nói chuyện. Bất ngờ, Quang lấy trong túi quần ra một bật lửa gắn lưỡi dao dài khoảng 5 cm rồi gí vào bụng Phát khống chế. Quang kêu On lục soát người Phát lấy được 484.000 đồng.

Sau khi lấy được tiền, Quang đuổi Phát đi và chia cho On 100.000 đồng. Ngay sau đó, Phát đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Quang không thừa nhận đã dùng dao khống chế Phát. Theo Quang, chính On là người lấy tiền của Phát và chia cho Quang 220.000 đồng.

Người bị hại có mặt tại tòa không yêu cầu bồi thường số tiền đã bị mất. Ngoài ra, Phát còn cho biết thêm, do có quan hệ quen biết, thấy On thất nghiệp, Phát đã nhiều lần cho tiền On xài và còn hứa sẽ dẫn On đi tìm việc làm.

Tòa nhận định cả hai bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa lại quanh co chối tội, cho rằng chỉ cướp tiền chứ không dùng dao. Riêng Quang có đến ba tiền án về tội cướp, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Từ đó, tòa đã tuyên phạt như trên.

