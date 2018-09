Làm hại em gái vợ rồi bỏ trốn 9 năm

Trên đường đèo em gái vợ đi cùng để qua thăm chị và cháu, Toàn đã đưa Hường vào nghĩa trang xã để hiếp dâm.

Sáng 17/8, thiếu tá Nguyễn Xuân Dương - Đội phó Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Đăk Lăk) cho biết Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi), ngụ tại xã Thành Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vừa bị bắt để điều tra hành vi hiếp dâm sau 9 năm trốn lệnh truy nã.

Toàn (bên trái) đang làm việc với cơ quan điều tra sau khi bị bắt.

Trước đó, tối 11/6/2007, Toàn đến nhà bố mẹ vợ nhậu sau đó xin phép về vì vợ mới sinh. Lúc này, Ngô Thị Hường (em vợ của Toàn) đã xin đi cùng để qua thăm chị và cháu. Trên đường về nhà, Toàn nảy sinh ý đồ xấu và đưa Hường vào nghĩa trang xã để hiếp dâm.

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Toàn. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc, Toàn đã bỏ trốn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương cho biết: “Sau khi trốn khỏi địa phương, Toàn liên tục thay đổi địa điểm lưu trú để tránh truy bắt của cơ quan chức năng. Năm 2008, Toàn đến Tây Nguyên hành nghề khoan giếng, chặt cây thuê rồi lập gia đình. Cuối năm 2015, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Ea H’Leo (Đăk Lăk) đã mật phục nhằm bắt giữ nhưng Toàn một lần nữa may mắn trốn thoát”.

Và sau đó Toàn đến Nông trường cao su Cư K’Pô, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk làm công nhân. Ngày 14/8, đang trên đường trở về lán trại thì Toàn bị Công an bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Công Lý