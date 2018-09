Lái ôtô đi trộm thẻ điện thoại

Hai người phụ nữ mua một thẻ điện thoại và nước giải khát. Lợi dụng sơ hở của chủ quán, họ đã lấy trộm hộp đựng thẻ rồi tẩu thoát

Sáng 13/5, cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Tỵ (57 tuổi, địa chỉ ở số 11 đường 429, phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã bị 3 kẻ lạ mặt đi ôtô tới và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời bà Tỵ, vào khoảng 10h45, một chiếc ôtô 4 chỗ màu đỏ đỗ trước quán của bà. Hai phụ nữ (khoảng 30 và 35 tuổi) xuống xe và vào quán bà Ty hỏi mua một thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng. Sau đó, một trong hai người đi vào bên trong đòi mua thêm sữa chua, nước giải khát…

Bà Nguyễn Thị Tỵ và chiếc hộp đựng thẻ điện thoại bị đánh cắp.

Bà Tỵ kể: "Lợi dụng lúc tôi lo bán hàng, người còn lại đã lấy cắp hộp đựng thẻ điện thoại của tôi. Sau đó, hai người này thanh toán tiền rồi lên xe ôtô. Xe của họ đi được một lúc, tôi phát hiện mất chiếc hộp nên vội vã chạy ra hô hoán mọi người đuổi theo. Lúc này, chiếc xe đã ra ngã ba giao cắt với quốc lộ 1A cũ. Vừa may có đoàn tàu hỏa sắp đi qua nên barie hạ xuống chắn đường, chiếc ôtô phải dừng lại. Tôi và mọi người đuổi kịp, giữ chiếc xe lại và gọi công an”.

Do bức xúc, người dân khu vực đã dùng hai xe máy chặn đầu và đuôi ôtô, xịt lốp xe, bắt ba người (hai nữ, một nam) xuống xe để giao nộp công an. Tuy nhiên, ba người này đã ngoan cố, đóng chặt cửa kính, ngồi lì trong xe. Khoảng 10 phút sau, nhận được tin báo, lực lượng công an xã Tô Hiệu đã có mặt để đưa 3 người trên xe về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Theo Pháp Luật Việt Nam