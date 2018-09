Lá thư tình cuối cùng của người đàn ông tự thiêu

Ghép các chữ đầu bài thơ mà Trung tặng vợ sẽ được dòng chữ: 'Em đồng ý lấy anh chứ'. Thế nhưng sau đó ít lâu, Trung ra tay sát hại vợ rồi tự tử.

Chị Đỗ Thị Hà (chị gái của nạn nhân Đỗ Thị Nhàn, sinh năm 1991) cho biết, vợ chồng Nhàn cưới nhau được 3 năm. Chồng của Nhàn là Phạm Thành Trung (sinh năm 1978, trú tại khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Trung làm bếp trưởng, chị Nhàn làm tiếp viên trên cùng một tàu du lịch. Do anh Trung quê ở Hải Phòng nên khi cưới nhau, bố mẹ vợ cho một mảnh đất bên cạnh, xây tạm căn nhà cấp 4 để ở riêng.

“Vợ chồng chúng nó yêu nhau lắm, suốt ngày quấn quýt cứ như đôi sam ấy. Ngày chưa có con, cứ hết giờ làm là hai đứa chở nhau ra ngã tư bến xe Bãi Cháy mua bánh mì rồi cùng nhau ăn. Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau, chẳng ai ngờ bi kịch đau lòng này lại xảy ra”, chị Hà ngậm ngùi.

Theo đó, rạng sáng 14/11, người dân tổ 10 (khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang say giấc thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ phía gia đình nhà anh Phạm Thành Trung nên chạy sang. Lúc này, cả ngôi nhà đã chìm trong biển lửa, khi ngọn lửa hung tàn được khống chế thì anh Trung và vợ là chị Đỗ Thị Nhàn (sinh năm 1991) đã tử vong do bỏng nặng.

Cháu Phạm Đan Nhi (sinh năm 2011, con của hai người) do được cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi nguy hiểm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do những mâu thuẫn trong cuộc sống, anh Trung đã dùng dao đâm vợ, sau đó đã lấy can xăng 5 lít tưới lên hai vợ chồng rồi châm lửa đốt.

Vợ chồng Trung hạnh phúc trong ngày cưới và lá thư tình Trung viết tặng vợ ngày 20/10.

Lấy ra một lá thư tỏ tình của anh Trung dành cho chị Nhàn, chị Hà bảo không hiểu vì sao trong biển lửa, nhiều đồ vật khác trong nhà bị thiêu rụi thì các đồ vật kỷ niệm tình yêu của vợ chồng Trung vẫn còn nguyên vẹn.

Trong thư, anh Trung viết: “Em là người duy nhất anh yêu/Đồng hành cùng anh trong suốt cuộc đời này nhé/Ý trời đã định chúng ta thuộc về nhau/Lấy trái tim của anh đặt trong lồng ngực của em/Anh sẽ mãi ôm em thật chặt/Chứ không để em vụt mất trong tầm tay”. Theo lời giải thích của chị Hà, nếu ghép tất cả các chữ cái đầu dòng lại sẽ được dòng chữ “Em đồng ý lấy anh chứ”.

Bức thư cuối cùng gửi vợ nhân ngày 20/10, anh Trung viết: “Em à! Yêu xa buồn lắm. Anh tủi thân vô cùng khi ngày lễ 20/10 người ta tay trong tay, nhìn vợ chồng con cái người ta đi chơi với nhau một cách hạnh phúc nhưng anh chỉ ở nhà một mình với con. Anh hiểu ra đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ hai trái tim ở hai nơi cũng được xem là hạnh phúc. Cố lên nhé, tình yêu của anh, trên những bước chân em đi nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại, còn có anh đây. Anh không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho em nhưng anh hứa sẽ trao cho em tất cả tình yêu và niềm tin.

Vẫn là một người chồng luôn đợi em về trong từng khoảnh khắc. Những lúc anh mệt mỏi như thế này, anh chỉ muốn gặp em. Muốn đến bên em, ôm em thật chặt và nói: 'Anh nhớ em nhiều lắm!'. Tất cả những gì thuộc về em sẽ là của em và anh. Vì anh nhận ra: 'Anh yêu em! Rất nhiều”.

Nói về nguyên nhân khiến anh Trung sát hại vợ rồi cùng tẩm xăng tự thiêu, chị Hà cho biết: “Vợ chồng nó chỉ khúc mắc về chuyện tình cảm thôi, Nhàn còn ít tuổi, tính tình trẻ con, ham chơi lại ngang bướng. Chồng thì chưa khéo trong cư xử với vợ nên mới xảy ra cơ sự này. Vụ việc xảy ra có thể là do Trung nóng giận nhất thời gây ra chứ chú ấy yêu vợ nhiều lắm”.

Trong số những đồ vật còn sót lại sau vụ cháy, có một bài thơ mà anh Trung viết tặng con gái Phạm Đan Nhi nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với những lời thơ rất da diết. Anh Trung viết:

“Thơ tặng con gái Đan Nhi yêu dấu

Con sinh ra khi đất trời vào thu

Con đường nắng tràn đầy hoa cỏ mới

Đôi mắt con là một trời hoa lá

Tặng cho ba cả niềm hạnh phúc tuyệt vời

Đời đổi thay khi con người thay đổi

Ba bỏ đi những ước muốn riêng tư

Và muốn xây cho con một cuộc đời êm ấm

Ba không muốn những nỗi lo cuộc sống chạm vào từng sợi tóc của con

Ba muốn thay con “hứng” tất cả

Những ưu phiền, đau đớn, nghĩ suy

Ba không sợ giữ lại những nỗi đau…"

Theo lời kể của chị Nga, chị dâu nạn nhân, Trung rất mực yêu thương và chăm chút cho con gái. Cứ sau mỗi buổi làm việc về là hai bố con lại trêu đùa, đuổi nhau chạy khắp khu dân cư. Chị Nga nghẹn ngào: “Trong vụ tự thiêu này, cháu Đan Nhi cũng bị bỏng 12%. Hiện cháu đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để điều trị. Hàng ngày, cháu bé thường ngủ li bì, mỗi khi thức giấc lại khóc đòi gặp bố, mẹ khiến những ai phải chứng kiến cảnh tượng ấy đều không cầm được nước mắt”.

Ông Trần Đĩnh Nhữ, Khu trưởng Khu 4 (phường Giếng Đáy) cho biết: “Gia đình nội ngoại của Trung thuộc diện khó khăn, chúng tôi dự tính sẽ tổ chức cuộc vận động quy mô cấp thành phố để quyên góp tiền ủng hộ trong việc nuôi dưỡng cháu Đan Nhi. Người mất thì cũng an phận rồi nhưng còn cháu nhỏ thì tương lai còn khó khăn trăm bề. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để góp phần nuôi nấng cho cháu ăn học thành người”.

Theo Giadinh.net.vn