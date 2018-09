Lạ lùng dòng họ cứ ăn thịt chó là rụng răng, nôn mửa, điên dại

Hễ con cháu họ Đinh Công mà động đến miếng thịt chó là ắt gặp chuyện chẳng lành, nhẹ thì bị rụng răng, nôn mửa, nặng thì trở nên hoá điên.

Xưa nay, đối với người Việt thịt chó được coi là một món ăn đặc sản, nhiều người ưa chuộng. Không ít dân nhậu còn quan niệm, trên mâm mà không có miếng “thịt cầy” là rượu không vào. Thế nên, việc cả họ từ trẻ đến già cả trăm năm không dám động đến thịt chó, thậm chí, còn xây mộ thờ rồi hương khói chỉn chu như thờ mộ tổ thì quả thật hiếm người nghe tới.

Câu chuyện lạ đời về dòng họ này xảy ra ở xóm Gằn, xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Đường vào xóm Gằn quanh co và lổn nhổn sỏi đá, tuy nhiên, khi được hỏi về dòng họ Đinh Công thờ “Mẫu khuyển” thì người dân cả xã đều chỉ tường tận nhà trưởng họ. Bà cụ đầu thôn có mái tóc bạc trắng còn dặn với thêm: “Ngôi mộ ấy thiêng lắm, cả làng này ai ai cũng nể sợ”.

Ngôi 'Cẩu mộ'.

Ông Đinh Công Dự, trưởng họ Đinh Công vừa bước sang tuổi 60 chỉ bức hình ngôi mộ màu trắng, to lừng lững, nằm chính giữa ban thờ gia tiên nói: “Đây chính là ngôi mộ thờ Mẫu Khuyển của dòng họ nhà tôi. Hằng năm, cứ vào ngày 20 tháng Chạp là cả họ tập trung làm lễ trước mộ. Ngoài ra, vào những ngày rằm, mồng một cũng hương khói lễ lạt như thờ cúng tổ tiên trong nhà. Tục ấy, được duy trì cả trăm năm nay”.

Tuy nhiên, theo lời ông Dự, dù là trưởng tộc nhưng ông hoặc thậm chí nhiều bậc cao niên trong họ cũng không nắm rõ ngôi mộ có từ khi nào. Từ khi lớn lên, ông chỉ nghe cha ông kể lại về truyền thuyết nhuốm màu liêu trai về ngôi “cẩu mộ”.

Chuyện rằng, vào cái ngày cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh tranh nhau tình yêu của công chúa Mỵ Nương, nước cứ dâng cao, cao mãi. Nhiều người dân nhốn nháo di cư hết, nhà cửa ruộng vườn cũng trôi theo dòng nước lớn. Trên bãi đất cao nhất chỉ còn sót lại một cậu bé còn đỏ hỏn khóc ngặt nghẽo vì khát sữa. Bỗng đâu xuất hiện một con chó mẹ tìm đến mang cậu bé về nơi ở và nuôi nấng bằng bầu sữa của mình. Khi cuộc chiến của các vị thần tạm ngưng, người làng tìm về nơi ở cũ thì thấy cậu bé khi này đã lớn khôn. Người ta hỏi cậu: “Cha mẹ cháu đâu”. Cậu chỉ tay về phía con chó và gọi bằng cái tên “Rệ hiệu mẫu khuyển”.

Sau này, khi Rệ hiệu mất đi, người ta dùng hai cái nồi đồng làm quan tài và đắp thành ngôi mộ lớn ở giữa cánh đồng xanh bạt ngàn màu lúa. Cậu bé xưa kia chính là tổ tiên dòng họ Đinh Công và ngôi mộ cũng tồn tại từ bấy cho đến nay.

Tuy nhiên, ông Dự kể rằng, việc thờ cúng ngôi mộ đã có một thời gian gián đoạn do chiến tranh chống Pháp. Ngôi mộ trở nên hoang lạnh, gò đất cao ban đầu theo thời gian cứ lụn dần lụn dần rồi chỉ còn nhú lên so với bờ đất ruộng chả đáng là bao. Nhưng, bởi chiến tranh loạn lạc, bởi đói nghèo nên dòng họ Đinh Công chẳng ai nghĩ đến việc tu tạo ngôi mộ. Thế rồi, kể từ đây, hàng loạt các chuyện rùng rợn xảy ra, khiến cả làng thậm chí cả xã ai ai đều kinh sợ.

Ông Dự bên ngôi 'cẩu mộ'.

Ông Dự kể: “Không chỉ có chúng tôi mà rất nhiều người dân sống gần đó đều khẳng định rằng ngôi mộ thiêng lắm. Cây cối trồng mà mọc chạm vào đất mộ là không thể lên nổi, người dân mà vô tình đụng chạm vào đất ấy cũng chẳng yên. Qua nhiều chuyện lạ lùng xảy ra, như ai phạm vào mộ là phát điên, thậm chí cháy nhà, làm ăn không suôn sẻ. Thậm chí con cháu dòng họ Đinh Công còn nhiều người không qua được tuổi 60, vừa sống vừa lo nơm nớp. Những việc khó lý giải này được một vài người thông tường tử vi, phong thủy cho rằng do phần mộ của Mẫu Khuyển chưa được chăm sóc tốt.

Tháng 8/2009, ông Dự cho họp cả họ lại và nhất trí xây lại ngôi Mẫu khuyển. “Mộ xây xong, chẳng hiểu vì trùng hợp hay vì tâm an mà người trong họ không còn xảy ra những chuyện lục đục, không may nữa. Chị Đinh Thị Kiến, một người trong họ mắc chứng tâm thần chữa trị bao năm không khỏi cũng đột ngột trở lại bình thường mà chẳng cần thuốc thang”, ông Dự kể.

Nhà thờ dòng họ Đinh Công.

Ông Dự bảo, dòng họ Đinh Công còn lưu truyền một “lời nguyền” từ nhiều đời, ấy là không bao giờ được đụng đến miếng thịt chó. Hễ ai phạm phải lời nguyền ấy đều phải chịu những hình phạt ghê rợn. Người nhẹ thì ăn xong bị ói mửa, rụng răng, người nặng thì đần độn, hóa điên dại. Nếu là thầy cúng thì sẽ bị dìm nước đến sặc sụa. Con cháu dòng họ Đinh Công từ khi vừa nói sõi đã được răn dạy như vậy rồi.

Điển hình như chuyện “thánh vật” cách đây 4 năm của ông Đinh Công Giấu, vốn là trưởng họ Đinh Công trước đây. Bởi cho rằng, lời nguyền kia chỉ là truyền thuyết nên đã bí mật mang thịt chó về nhà… ăn thử. Chẳng ngờ, vừa ăn xong thì tâm trí trở nên điên dại, nói năng lảm nhảm, lúc tỉnh lúc mê. Thậm chí, chẳng hiểu giời xui đất khiến thế này, nửa đêm ông này còn vác cuốc ra đào cả mả bố mình là ông Đinh Công Định lên.

"Ông Giấu bây giờ cũng không còn điên dại như trước nhưng cũng không tinh khôn như người bình thường. Cũng bởi sau chuyện ấy, nên mới bị truất ngôi trưởng họ và tôi lên thay từ khi ấy”, ông Dự kể.

Anh Đinh Công Quyết, con trai ông Dự, hiện là xã đội trưởng xã Tân Minh cho biết bản thân anh, dù chưa biết mặt mũi, mùi vị thịt chó ra sao nhưng cứ ngửi thấy mùi là cảm giác ruột gan lộn lên, bụng đau nhâm nhẩm, nước bọt cứ tứa ra cứ như người mắc chứng ngộ độc. Thậm chí, theo anh Quyết, dù chẳng may ăn phải nước chấm có mùi thịt chó cũng khiến anh nôn thốc nôn tháo.

“Chẳng biết có phải do mình cứ luôn tâm niệm không ăn thịt chó nên thế hay bởi do phạm vào quy định của dòng họ. Tuy nhiên, dù lý do là gì, việc con cháu dòng họ Đinh Công nói không với thịt chó còn là thể hiện cái tâm, sự tôn trọng của con cháu đối với cha ông, tổ tiên của mình. Tôi nghĩ rằng, đó mới là điều quan trọng nhất”, anh Quyết nói.

