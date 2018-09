Ký ức kinh hoàng của thiếu nữ bán dâm cho đại gia

Lũng kể, Tú Bà bắt cô phải uống cả trăm viên thuốc lắc để phục vụ khách. 'Em đau lắm, mệt lắm, ói tới mật xanh, quỳ lạy mà không có ai tha', cô bé nói.

15 tuổi nhưng My - thiếu nữ bán dâm cho đại gia ở Cà Mau - phổng phao như cô gái mười tám, đôi mươi. Dáng cô bé cao ráo, eo thon, ngực đầy, tóc đen nhánh, da trắng muốt, chưa kể cặp mày thanh, đôi mắt lá răm lúng liếng. Ở cái xứ cuối đất cùng trời này My xứng đáng là hoa hậu, khó trách cô bé lọt vào tầm ngắm bắt cóc bán dâm của Tú Bà Châu và đứng đầu danh sách “đào” cung ứng cho các đại gia, trong đó có ông Luận, chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau.

Phòng ngủ của My, trên bàn phấn, ngoài thỏi son, hộp kem dưỡng, hộp kem trị mụn còn có một bầy hơn chục heo mẹ, heo con bằng nhựa. Heo nhựa là món đồ chơi cô mê từ nhỏ đến bây giờ không bỏ được bởi vì “tụi nó dễ cưng quá”, như cô bé nói. Cũng trong căn phòng ngủ nửa người lớn nửa con nít này, đêm đêm My nằm thủ thỉ mà nước mắt giàn giụa: “Mấy ông ấy ác lắm. Em đau lắm, mệt lắm, có nhiều lần em ói tới mật xanh luôn... Em năn nỉ, em khóc, em quỳ lạy mà cũng không có ai tha cho em”.

My trở về nhà bên gia đình nhưng tương lai chưa biết đi đâu về đâu khi cha cô bé tại tính cho con lấy chồng ngoại.

My kể lại những trò bệnh hoạn mà đám đại gia đã giở ra hành hạ, coi cô không khác thú vật. Hai lần cô bé lén bỏ trốn thì bị hai tay mặt rô của Tú Bà Châu túm lại, đánh bầm dập. Rất nhiều lần cô đã nghĩ đến cái chết. Bà Châu bắt My uống cả trăm viên thuốc lắc, thuốc an thần cô bé đều cố nuốt hết, lại còn ăn cắp thuốc uống thêm với ý nghĩ uống nhiều “sẽ được chết”.

Cô bé nói về cảm giác hôm vừa rồi đi ra chợ huyện, chứng kiến mấy người quen bàn tán câu chuyện của mình trên mặt báo nhưng do ảnh chụp được báo làm mờ mặt nên họ không nhận ra My. Cô bé bảo, nghe họ nói những lời lẽ không mấy hay ho về cô gái trong bài viết mà chỉ muốn độn thổ, bỏ chạy, nức nở khóc: “Em nhục nhã quá!”.

My kể, mấy hôm trước, vo gạo nấu cơm rồi cô giật mình bởi ý nghĩ ập đến: "Đời mình bây giờ đã nát bét như hột gạo bị nấu thành cơm, mà làm cơm chín cũng còn hên, em thấy mình là cục cơm thiu”.

Vợ chồng ông Ba Đạt - cha mẹ của My đều công nhận con gái là đứa hiếu động, hay đánh lộn. Cô bé “anh hùng” đến nỗi những đứa yếu thế khác, có khi không quen biết, bị ăn hiếp thì đi tìm My để nhằm được bênh vực.

My chơi thân với đám con trai. Tháng 4 năm ngoái, Cường - gã trai 30 tuổi, là bạn của một đứa trong xóm - cùng với 4 đứa khác rủ cô bé lên chợ huyện chơi. Một băng 6 đứa đưa nhau vào quán nhậu. Tàn cuộc, My bị Cường đưa vào nhà nghỉ để cướp đi đời con gái.

Con gái mất tích 2 đêm, ông bà Ba Đạt nghi rằng con đã bị bắt cóc. Thay vì đi tìm con thì ông bà ngồi nhà chờ tin tức đến tận ngày thứ 29, bởi sợ kêu lên, nhờ người đi tìm thì “mất uy tín gia đình”.

Khi gia đình Cường đến hỏi cưới My để che lấp tội lỗi hiếp dâm là lúc chồng bà là ông Ba Đạt đang ngồi tù 18 tháng vì tội đánh người. Bà vội vàng gật đầu cho cưới gấp để khỏi mang nhục với xóm làng, bất chấp con gái mình mới 14 tuổi phải đi làm dâu nhà người. Ở nhà chồng được ít lâu, cô bé bỏ nhà ra đi.

Khi chuyện My bị rơi vào động bán dâm được phơi bày, đối diện với nỗi đau quá lớn của con gái, ông bà Ba Đạt khóc hết nước mắt. Ông bà cay đắng, đổ oán hận lên bà Châu, ông Luận và những người mua dâm vẫn đang còn trong bóng tối mà tuyệt không nhắc đến trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ của mình.

Ông Ba Đạt là người nghiện rượu nặng, tối ngày say khướt. Nghĩ về tương lai của con gái, người cha còn nảy ra “sáng kiến” và đi đến quyết định: “Con bé nó chỉ còn có cách lấy chồng Hàn Quốc. Chỉ có như vậy người ta mới không coi thường cái quá khứ của nó”. Ông bảo sẽ nhờ người làm mai mối. Người đó lấy chồng Hàn Quốc ba năm nay chưa về thăm nhà nhưng gửi tiền về cho cha mẹ đều đều.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã được thay đổi