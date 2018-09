Kỷ niệm cay đắng của thiếu nữ bán dâm cho đại gia Cà Mau

Làm việc không lương, My chỉ được hưởng tiền 'boa' của khách. Tìm cách bỏ trốn, My bị bà Châu và đám tay chân giám sát chặt.

Chia sẻ về những ký ức buồn, em My (ấp Thăm Trơi B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) cho biết, khoảng đầu năm 2014, sau khi nghỉ học My đi làm phục vụ ở một số quán ăn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, Cà Mau và tình cờ gặp anh Võ Cao Cường (sinh năm 1984, ấp Lung Thuộc, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời). Tại đây, hai người nảy sinh tình cảm và được gia đình hai bên tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn.

Về chung sống bên gia đình chồng một thời gian, cả hai xảy ra mâu thuẫn. My thường xuyên bị chồng bạo hành. Thấy không thể tiếp tục chung sống, My bỏ về nhà mẹ ruột.

Đầu tháng 5/2015, cô bé ngược lên TP Cà Mau xin việc và được bà Lâm Thị Châu - chủ quán nhậu Nhựt Duy (khóm 4, phường 9, TP Cà Mau) thu nhận. Hình thức làm việc không lương, My chỉ được hưởng tiền “boa” của khách. Làm một thời gian ngắn, thấy công việc không phù hợp, My tìm cách bỏ trốn, nhưng bà Châu và đám tay chân giám sát chặt nên không có cơ hội thoát thân.

Nạn nhân (áo vàng) lần đầu trải lòng về toàn bộ sự việc.

Từ lúc lên TP Cà Mau làm việc, gia đình hoàn toàn không liên lạc được với My nhưng bất ngờ, ngày 16/6/2015, bà Vân (mẹ nạn nhân) nhận được cuộc gọi từ một người lạ cho biết con gái mình đang bị “giam lỏng” tại quán nhậu Nhật Duy. Gia đình bà hốt hoảng chạy đến địa chỉ trên để tìm con gái.

Tuy nhiên, đến nơi bà Châu không cho gặp và buộc phải đưa 7,5 triệu đồng tiền chuộc mới được về. Anh trai của My là Bùi Sơn Anh không đồng ý và hỏi tại sao làm phục vụ tại quán không trả lương mà còn đòi tiền chuộc liền bị “đàn em” của bà Châu đánh trọng thương. Gia đình bà phải đến Công an phường 9, TP Cà Mau trình báo nhờ giúp đỡ, can thiệp thì nạn nhân mới được giải cứu.

Bà Vân chua chát: “Do nhà nghèo nên My phải nghỉ học sớm, lấy chồng được một thời gian nhưng hai đứa không hợp nên chia tay. My sau đó đi kiếm việc làm thêm nhưng không may rơi vào “động quỷ” do bà Châu làm chủ. Tại đây, con gái tôi bị khống chế không cho sử dụng điện thoại, giữ hết tiền riêng cá nhân và ép phải tiếp khách theo ý muốn của bà Châu”.

Cuối tháng 5/2015, My được phân công ngồi phục vụ bàn của ông Luận. Khi nhậu xong, bà Châu chở cô bé đến nhà trọ Thanh Tuyền, khóm 6, phường 9, TP Cà Mau với mục đích để My bán dâm cho ông Luận.

Khi đến địa điểm bán dâm, My có nghe bà Châu bảo với khách "mua vui" là cô bé năm nay 20 tuổi. Lúc vào phòng, ông Luận hỏi lại tuổi thì My cũng bảo mình “20 tuổi”.

Cuộc gặp vị khách tình cờ này đã khiến cuộc đời của ông Luận và My hoàn toàn thay đổi. Lúc vào phòng, ông Luận nhìn thấy My dáng người nhỏ con, khuôn mặt khắc khổ nên hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Nghĩ mình gặp được vị khách tốt bụng, cô bé kể tất cả cuộc đời của mình và trình bày nguyện vọng muốn tìm cách trốn thoát khỏi “địa ngục” tại quán bà Châu làm chủ.

Nghe xong, ông Luận lập tức cho cô bé mượn điện thoại để liên lạc về nhà nhưng không được. Cả hai nằm tâm sự với nhau rồi ngủ lúc nào không hay biết, sau đó ra về. Trong lúc tâm sự My mới biết tên của ông là Tiêu Văn Luận, chủ khách sạn Best Cà Mau.

Lần gặp gỡ thứ hai của My và ông Luận cũng rất tình cờ. Bà Châu tiếp tục chở cô bé đến nhà trọ Thanh Tuyền bán dâm. Lúc này, nạn nhân gặp lại ông Luận và ông này tiếp tục đưa hai chiếc điện thoại mà ông thường sử dụng cho My mượn báo tin về gia đình, nhưng điện thoại của mẹ My không thể liên lạc. Ngoài ra, ông Luận còn bày cách nếu có cơ hội thì My trốn ra phía trước cửa quán hét lớn kêu cứu để Công an đến can thiệp, giải cứu, đồng thời hứa sẽ tìm cách liên hệ với gia đình My.

“Qua qua hai lần tiếp xúc, cháu nhận thấy ông Luận là một người tốt, còn cho cháu mượn điện thoại báo tin cho gia đình biết hoàn cảnh của cháu để đến cứu. Giờ cháu rất mệt mỏi chỉ mong sao chuyện này sớm kết thúc, sau đó sẽ đi kiếm việc làm ổn định cuộc sống…”, My bộc bạch.

Mới đây Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tiêu Văn Luận (57 tuổi, ngụ TP Cà Mau) và bà Lâm Thị Châu (chủ quán nhậu Nhựt Duy, phường 9, TP Cà Mau) mức án 3 năm tù treo.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.