Với thành tích gõ 103 ký tự bằng mũi chỉ trong 46,3 giây, một người đàn ông ở Ấn Độ vừa được công nhận kỷ lục thế giới.

Vinod Chaudhary gõ dòng chữ nhanh hơn người lập kỷ lục trước đó hơn 1 giây. Ảnh: Youtube

Anh Vinod Chaudhary, đến từ thành phố New Delhi, đã dùng mũi để gõ dòng chữ "Guinness world records have challenged me to type this sentence using my nose in the fastest time" (Kỷ lục thế giới Guiness đã thách thức tôi gõ câu này bằng mũi trong thời gian nhanh nhất) chỉ trong vòng 46,30 giây.

Kỷ lục trước đó được lập ra bởi Mohammed Khursheed Hussain, cũng đến từ Ấn Độ, khi cũng dùng mũi để gõ câu tương tự trong thời gian 47,44 giây.

Tự nhận xét về thành tích không ngờ trên, Chaudhary nói với tổ chức Guiness: "Đánh máy tính là nghề nghiệp và cũng là đam mê của tôi. Nó mang đến cho tôi nguồn cảm hứng để thử sức với những điều khác biệt và mới lạ".

Theo Metro, anh Chaudhary đã thực hiện quy trình xác lập kỷ lục trên hồi tháng 12/2014 tại đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi nhưng mãi đến gần đây mới được tổ chức Guinness thế giới công nhận.

Xem video Kỷ lục thế giới gõ bàn phím bằng mũi

Hướng Dương