'Kiều nữ' tội hiếp dâm hạnh phúc ngày ra trại

Sau khi bàn bạc với nhóm bạn, Nga (lúc đó 20 tuổi) rủ Hoa đi nhậu để có cơ hội trả thù như đã hứa với em. Theo đó, sau chầu nhậu cả nhóm rủ Hoa đến một nhà nghỉ tại quận 12 để đánh bài và nhậu "tăng 2". Khi cô này đã say, Nga tìm lý do về trước để nhóm bạn trai ở lại thay nhau làm nhục nạn nhân như kế hoạch đã bàn trước đó. Sự việc được báo công an, Nga cùng đồng bọn lần lượt bị bắt. Được xác định có vai trò chủ mưu, người đẹp này bị tuyên án 8 năm tù vì tội Hiếp dâm. Những người còn lại cũng phải lĩnh án từ 9 tháng đến 7 năm.