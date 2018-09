Kiện công an vì bị khám ngực

'Trong lúc bà Hương khám người tôi thì ông Thái đứng xem, nhìn thẳng vào vùng ngực. Sự việc diễn ra trước mặt nam công an đang ghi lời khai', chị Thúy nói.

Ngày 28/11, TAND huyện Tuy An (Phú Yên) đã mở phiên tòa xử đơn của chị Trần Thị Thúy (25 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Tuy An) yêu cầu công an huyện này phải bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại. Ngoài yêu cầu mức bồi thường là 10 tháng lương tối thiểu (11,5 triệu đồng), chị Thúy còn yêu cầu Công an huyện Tuy An và ông Võ Văn Thái (Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an huyện) phải xin lỗi công khai tại nơi chị cư trú. Tuy nhiên, sau khi xét xử, tòa đã tuyên bác yêu cầu của chị Thúy.

Theo trình bày của chị Thúy, ngày 27/10/2012, chị cùng 3 người chị của mình đến xã An Nghiệp, huyện Tuy An. Vừa đến nơi, họ bị bà Hương (ngụ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) cùng một số người khác chặn đánh, gây thương tích. Một người chị của chị Thúy được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ba người còn lại được đưa đến trụ sở Công an huyện Tuy An để làm việc.

“Trong lúc ông Lưu Minh Quyền, cán bộ công an huyện đang ghi lời khai của tôi thì Thiếu tá Võ Văn Thái đi cùng bà Hương vào phòng. Ông Thái bảo tôi đứng úp mặt vào tường, buộc tôi phải vạch áo ra cho bà Hương khám xét thân thể tôi. Trong lúc bà Hương khám xét tôi thì ông Thái đứng xem, nhìn thẳng vào vùng ngực của tôi. Sự việc này diễn ra trước mặt nam công an đang ghi lời khai” - chị Thúy trình bày.

Chị kể thêm: “Lúc đó tôi hết sức bất ngờ, hỏi vì sao khám ngực tôi nhưng ông Thái không trả lời. Sau này tôi mới nghe nói là bà Hương cho rằng tôi giật chiếc lắc của bà giấu vào áo ngực trong lúc xô xát nên ông Thái dẫn bà Hương vào phòng khám ngực tôi”.

Các đương sự đang nghe tòa tuyên án.

Khi khởi kiện Công an huyện Tuy An và ông Võ Văn Thái ra tòa, chị Thúy viện dẫn công văn số 179 của Công an tỉnh Phú Yên (do Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên ký). Công văn nêu rõ: công an tỉnh kết luận việc ông Võ Văn Thái, trong quá trình điều tra đã tổ chức cho bà Hương khám xét người chị Thúy vào tối 27/10/2012 là sai quy định pháp luật. Nội dung đơn tố cáo ông Thái tổ chức khám xét chị trái pháp luật là đúng. Công an huyện Tuy An đã xử lý kỷ luật ông Thái bằng hình thức khiển trách, đồng thời miễn nhiệm điều tra viên, điều chuyển sang bộ phân công tác khác.

Ngoài ra, công văn còn nêu: “Qua sự việc trên, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Yên, giám đốc công an tỉnh cám ơn chị Thúy đã phản ánh về sai phạm của cán bộ, chiến sĩ để chúng tôi kịp thời chấn chỉnh, xử lý, góp phần xây dựng lực lượng Công an Phú Yên trong sạch, vững mạnh, đồng thời xin lỗi chị về hành vi sai phạm của cán bộ dưới quyền”.

Theo chị Thúy, hành vi của ông Thái đã xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chị. “Sau khi tôi bị ông Thái làm nhục trước mặt mọi người, chồng tôi nghi kỵ, xem thường tôi. Chịu không nổi sự đàm tiếu của hàng xóm, cha mẹ chồng tôi phải bán nhà mặt tiền quốc lộ vào ở trong núi và ghét bỏ tôi. Còn tôi thì quá xấu hổ, không mặt mũi nào dám gặp bạn hàng để mua bán”, chị khóc.

Ông Nguyễn Tâm Niệm, Phó Công an huyện Tuy An (được trưởng công an huyện ủy quyền tại phiên tòa), cho rằng khi tiến hành kiểm điểm ông Thái, công an huyện thấy ông này chỉ sai về quy định của ngành. Điều này nghĩa là ông Thái đã để cho bà Hương khám xét trái quy định chứ không tổ chức khám xét người trái quy định như kết luận của giám đốc và chánh thanh tra công an tỉnh.

“Chuyện này xảy ra ở công an huyện chỉ trong 2-3 phút, chỉ có bốn người biết. Ngày 18/1/2013, công an huyện đã mời chị Thúy và gia đình đến xin lỗi tại trụ sở công an huyện rồi. Ở khu dân cư ai biết sự việc mà bảo chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi cũng thống nhất là việc làm của đồng chí Thái không xâm hại về danh dự, nhân phẩm của chị Thúy. Nguyên đơn cũng không chứng minh được thiệt hại thì sao bảo chúng tôi bồi thường!”, ông Niệm nói.

Trước nụ cười khó hiểu của ông Nguyễn Tâm Niệm, Phó Công an huyện Tuy An, khi trả lời tòa, chị Thúy nói: “Tôi đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu ông Phó công an huyện khi phát biểu phải nghiêm túc chứ đừng có cười mỉa mai như vậy. Tôi đau lắm! Không biết ông cười vì ông Thái nhìn thấy ngực tôi hay cười vì ý gì khác?”. Tuy nhiên, ông này khẳng định rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao lại cười khi trình bày với tòa.

Ông Võ Văn Thái là người bị chị Thúy khởi kiện nhưng ra tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại tòa, ông phủ nhận sự việc và cho rằng mình không thấy, không biết việc bà Hương khám ngực chị Thúy. Lời khai trước đây với thanh tra công an tỉnh là do áp lực, tinh thần không ổn định nên mới khai như vậy. “Theo tôi, thông báo kết luận thanh tra công an tỉnh là suy diễn, không có căn cứ xác thực gì cả”, ông Thái nói.

Tại tòa, các nhân chứng Lưu Minh Quyền, Phạm Ngọc Thanh (cán bộ Công an huyện Tuy An) cùng cho rằng đã quên hết sự việc. Khi Hội đồng xét xử công bố các lời khai trước đây với thanh tra công an tỉnh, các nhân chứng này phủ nhận và cho rằng thanh tra công an tỉnh ghi biên bản lấy lời khai không đúng sự việc.

Đại diện VKSND huyện Tuy An đề nghị bác các yêu cầu của chị Thúy vì cho rằng nguyên đơn không chứng minh danh dự, nhân phẩm bị xâm hại như thế nào, thiệt hại ra sao.

Cuối cùng, TAND huyện Tuy An kết luận, quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Thái của công an huyện và công văn của giám đốc công an tỉnh hoàn toàn trái ngược nhau về bản chất. Lời khai của ông Thái và các nhân chứng cho thấy việc bà Hương khám xét chị Thúy là do chị tự nguyện. Theo tòa, chứng cứ quan trọng nhất do nguyên đơn đưa ra là công văn 179 không đủ tin cậy. Từ đó, tòa bác yêu cầu của nguyên đơn, đồng thời kiến nghị đính chính công văn 179 của giám đốc công an tỉnh.

* Tên nguyên đơn đã được thay đổi