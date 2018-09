Không phạm tội nhưng vẫn tự tử vì sợ

Trong lúc đi săn, một người tử nạn do súng cướp cò. Hai người còn lại sợ sẽ bị quy tội giết người nên đã uống thuốc độc tự vẫn.

Sáng 28/8, Y Owen Drang (sinh năm 1980), Y Brung Byă (sinh năm 1975) và Y Clê Soao (sinh năm 1982) cùng trú tại buôn Mnang Dơng, xã Yang Mao, (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) rủ nhau vào vườn quốc gia Chư Yang Sin bẫy thú và săn bắn với một khẩu súng tự chế của Y Brung.

Họ biết đi săn vào rừng quốc gia là có tội nên tâm lý đều lo sợ lực lượng kiểm lâm bắt gặp. Theo lời kể của Y Brung Byă, vào khoảng 12h cùng ngày, trong lúc đang đi trong rừng thì bất chợt có tiếng người nói vọng đến từ xa, kèm theo là một tiếng súng nổ. “Có tật giật mình”, nhóm thợ săn luống cuống tìm cách giấu vội súng vào trong lùm cây ven đường.

Di ảnh một trong những người xấu số.

Sau khi nhận ra nhóm người kia là dân địa phương, cũng đang đi săn trộm thú rừng trong vườn quốc gia, Y Owen được giao nhiệm vụ lấy lại súng vừa giấu trong lùm cây để tiếp tục cuộc đi săn. Nhưng khi Y Owen thò tay lấy lại súng thì một tiếng nổ vang trời phát ra, đạn bắn thẳng vào ngực Y Owen. Giật bắn người sau tiếng nổ lớn, hai người bạn thấy Y Owen gục xuống, máu đỏ cỏ cây ven đường.

Sau khi bạn bị trúng đạn dẫn đến tử vong, Y Brung và Y Clê rất hoảng sợ. Cả hai ra sức khiêng nạn nhân trở về chòi. Hoảng loạn, hai người còn lại nghĩ nếu bị bắt sẽ chịu tội giết người nên bàn nhau uống thuốc độc tự vẫn. Y Clê chết ngay tại chỗ còn Y Brung, sau khi được điều trị tại bệnh viện cũng qua đời.

Tại gia đình nạn nhân Y Clê, chị vợ H`nhir Mdrang (sinh năm 1984) nép vào góc nhà buồn bã vì mất đi người chồng trụ cột. Chị kể lại, thường ngày chị cùng chồng ở trong chòi canh rẫy. Tối 27/8, chị để chồng ở chòi còn mình về nhà chăm con trai 2 tuổi đang bị sốt. Đến 6h ngày 29/8, chị được hàng xóm có điện thoại di động thông báo: 12h đêm qua, anh Y Clê gọi điện nhắn rằng đã uống thuốc cỏ để tự tử.

Chị cùng một số người thân thích liền chạy gần 10 km đến căn chòi rẫy tìm chồng. Đến nơi, chị thấy chòi đóng kín cửa, gọi mãi không có người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết bên trong. Nhìn qua khe cửa thấy chồng đang nằm dài trên sàn, mùi thuốc cỏ nồng nặc từ trong bốc ra.

Biết chuyện chẳng lành, mọi người liền đập cửa xông vào. Lúc này chồng chị chân tay cứng đơ, chỉ còn thoi thóp thở. Anh bạn khác của chồng là Y Brung đang nằm bên cạnh, cũng vật vã, người co giật liên hồi. Quá hoảng sợ, chị vợ cùng mọi người tản ra ngoài kêu cứu.

Mẹ nạn nhân Y Owen buồn rầu nhớ con.

Những người dân sống ở các buôn bên cạnh căn chòi rẫy nghe thấy tiếng kêu thất thanh thì chạy tới, giúp gia đình khiêng hai nạn nhân đi bệnh viện. Trên đường đi, anh Y Brung dù rất đau đớn nhưng cố gắng thông báo cho mọi người biết, trong rừng vẫn còn Y Owen đã bị chết do trúng đạn, nằm ở một căn chòi cách đó cách 300m.

Trên đường đi cấp cứu, chồng chị H`nhir Mdrang đã tắt thở. Còn anh Y Brung được bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông điều trị, nhưng đến ngày 30/8 thì bệnh viện trả về cho gia đình vì hết cách cứu. Tới 19h ngày 31/8, anh này cũng tử vong.

Đồng thời việc đưa nạn nhân đi cấp cứu, người dân địa phương đã báo tin cho công an và chính quyền địa phương. Công an ngay lập tức có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa thi thể nạn nhân bị trúng đạn là Y Owen về nhà an táng. Trong khi đó, để hiểu rõ sự việc, cảnh sát đã có buổi nói chuyện cùng Y Brung, khi anh đang điều trị trong bệnh viện.

Dù thuốc độc đang ngấm vào người, bác sĩ đang tận tình cứu chữa, nhưng Y Brung vẫn đủ tỉnh táo và trách nhiệm kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc đi săn định mệnh. Câu chuyện đau thương về buổi đi săn được tiết lộ.

Theo đó, sau khi bạn trúng đạn chết, trên đường khiêng xác bạn về chòi, hai người bạn bàn bạc với nhau rằng: “Giờ cả hai chúng ta mà mang Y Owen về nhà thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ chúng mình bắn bạn chết, sẽ bị công an khép vào tội giết người; sẽ bị cả dân làng trách mắng, xỉ vả; sẽ phải đền rất nhiều tiền. Chúng mình đi săn trộm đã là tội, nay xảy ra án mạng tội còn lớn hơn. Hơn nữa, nhà mình nghèo thì lấy đâu ra tiền để nộp. Hay là hai chúng mình cùng chết đi thì sẽ không bị tội, không bị dân làng của trách, không liên lụy đến vợ con ở nhà nữa?”.

Vợ con Y Clê đau khổ trước cái chết của chồng.

Bàn bạc xong, xác của bạn được Y Brung và Y Clê khiêng đến chòi của một gia đình là người thân của nạn nhân để tạm. Sau đó cả hai cùng quay về chòi cũ của gia đình Y Clê, tìm cách tự tử. Sau khi uống xong chai thuốc diệt cỏ, Y Clê lấy viên than ở bếp ra viết lên sàn bếp lời trăn trối cuối cùng dặn vợ nhớ chăm sóc cậu con trai thật tốt, cho con ăn học tử tế nên người. “Y Clê không sống được nữa vợ ơi”, câu cuối anh viết.

Y Brung không biết chữ nên cũng nhờ Y Clê viết vài câu dặn dò vợ con. Đến 4h ngày 29/8, thuốc đã ngấm vào cơ thể, Y Clê lả dần. Lúc này, Y Brung vẫn chưa dám uống thuốc độc vì sợ cái chết. Nhưng nhìn bạn bên cạnh lả dần, Y Brung ngồi nghĩ: “Giờ Y Owen thì súng bắn chết rồi mà cũng có mặt mình, Y Clê cũng uống thuốc cỏ sắp chết rồi cũng có mặt mình. Cả hai người cùng đi với mình đã chết hết rồi, tội của mình sẽ bị trừng trị rất nặng. Vợ con mình ở nhà sẽ bị liên lụy”. Trong suy nghĩ miên man tội lỗi, ý chí không làm được chủ, Y Brung quơ vội lọ thuốc độc, uống vào một chút rồi vứt xuống nền.

Ông Y Bri Byă, Phó trưởng công an xã Yang Mao cho biết, sự việc xảy ra với ba nạn nhân là một điều đáng tiếc, tất cả xuất phát từ sự kém hiểu biết về cuộc sống và pháp luật. Cả ba nạn nhân đều có học vấn thấp, 2 người học hết lớp 3 và một người không biết chữ.

Khi nhận được thông tin từ người dân, công an xã đã ngay lập tức vào cuộc. Thấy sự việc nghiêm trọng nên đã nhờ sự can thiệp của công an huyện và công an tỉnh Đăk Lăk. Vị phó công an xã cho biết thêm, hiện nay vẫn chưa tìm được khẩu súng tự chế gây ra cái chết của thợ săn đầu tiên vì rừng quá rộng.

Cả ba nạn nhân đã chết, đồng thời cơ quan công an xác nhận không có dấu hiệu của tội hình sự nên quá trình điều tra đã được khép lại. Trong ba cái chết, một là do súng tự bắn vào người, hai là do tự vẫn.

Theo Xa Lộ Pháp Luật